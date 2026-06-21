Política
Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
Regidor a l'Ajuntament de Berga des de fa tres anys, just abans de Patum va saltar a la palestra de les eleccions municipals, amb l'aval de la fins ara persona al capdavant del grup, Abel Garcia
El mapa de les candidatures a les eleccions municipals de Berga ha desbloquejat una nova casella les darreres setmanes. Es tracta de la del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que canviarà de cara després de dos comicis consecutius. El rostre és conegut dins la política local, perquè es tracta de Marc Ortega.
Ortega fa el pas endavant avalat per la persona que fins ara havia encapçalat el projecte, Abel Garcia, confiat que tenen una proposta que aspira a créixer electoralment. De moment, ja ha entomat les funcions de portaveu del grup municipal, que completa Ariadna Herrada. Ortega comparteix les primeres impressions d'ençà de l'anunci i com encara la recta final del mandat, fent aportacions clau com el pacte per facilitar l'aprovació del pressupost de 2026.
Com sorgeix la possibilitat que sigui l’alcaldable del PSC a Berga?
L’Abel [Garcia] és secretari general de la Generalitat. Jo he estat al seu costat, ajudant-lo molt i assumint responsabilitats. Això ha fet que ell m’hagi vist preparat, perquè ha comprovat que tibava del carro. Així que em va animar a fer el pas, dient-me que apostava per mi i m’ho va plantejar. En un primer moment, vaig demanar temps per pensar-m’ho, però la seva seguretat em va acabar d’animar. Ara, esperem pujar en nombre de regidors i arribar a l’alcaldia.
I des que va decidir fer el pas, com ha estat el traspàs?
Molt natural i fàcil, perquè sempre hem treballat de bracet. Ja sabíem la manera de treballar l’un de l’altre, així que ha sigut posar-li el nom de portaveu i candidat, perquè en el fons la feina la fèiem els dos.
D’alguna manera, havia començat a assumir més responsabilitat els darrers mesos?
Sí. També perquè soc una persona molt motivada i, quan m’implico en una cosa, ho faig al 100%. I com que Berga em fascina, perquè és la meva ciutat i on vull continuar vivint, l’impuls per fer-ho és encara superior.
Des de quan està implicat en política?
Fa set anys ja em vaig presentar, i ara fa tres una altra vegada. Tot va començar quan l’Abel era al Consell Comarcal, en el moment del procés, i vaig ser molt dur amb ell. Vam quedar i vam acostar posicionaments. Vaig compartir-li que em semblava que podria encapçalar un projecte perquè Berga avancés i el vaig convidar a fer-m’ho saber per acompanyar-lo. I així va ser.
Ara ja fa unes setmanes que van fer pública la seva candidatura. Com ha estat el primer retorn per part de la ciutadania?
Les primeres sensacions han estat molt bones, perquè se m’han acostat persones de diferents ideologies polítiques, i crec que això és molt bo. Aquests contactes m’han donat molta força, perquè se m’ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà perquè li agrada la meva marca i el projecte que hem desplegat.
I com s’està adreçant amb les entitats, col·lectius i el veïnat en general?
Ens mantenim com fins ara. Els tres anys que portem mandat, ens estem reunint molt amb diferents associacions, entitats, veïns, clubs esportius, teixit comercial… Això ho continuarem fent. Potser ara tornarem a engegar trobades, sobretot perquè em coneguin més, però no ho hem deixat de fer mai. Al final, a Berga, la persona que lideri un projecte ha de ser conscient que ha de treballar per tota la ciutadania, i no només pels votants d’un partit determinat. És evident que nosaltres estem sota el paraigua del PSC, però com que vull ser alcalde, vull vetllar per tota la població. A mi m’és igual si he de parlar amb una persona de la CUP, d’Esquerra o del PP. El que hem de fer és establir sinergies perquè la ciutat avanci.
En quin punt es troba la candidatura?
Estem creant la llista. És bastant viva, i sabem que hi haurà gent que continuarà i d’altra que s’incorporarà. No vull tancar-la ara, perquè vull sumar gent de diferents sensibilitats i sectors per fer un projecte encara més potent.
Ha fet referència a Abel Garcia. Quin paper tindrà a partir d’ara?
L’Abel continua sent el primer secretari d’Organització de l’Agrupació Socialista del Berguedà, i personalment li he demanat que continuï present a la llista. Per tant, ens ajudarà i continuarà implicat. Ha sigut un agent important i ho continuarà sent.
I l’altra membre del grup, Ariadna Herrada, manté el lligam?
L’Ariadna ha passat per una malaltia i ha estat recuperant-se. Ara es troba forta i es mostra molt vinculada i amb ganes de tirar el projecte endavant, com està demostrant en els darrers plens.
Més enllà de les eleccions, quines demandes prioritzaran des del grup fins al final del mandat?
Fins que s’acabi el mandat, continuarem exercint una oposició exigent. Crec que som el principal grup a l’hora de fiscalitzar, però que al mateix temps som propositius. Aquesta és i continuarà sent la nostra manera de fer, posant sempre el ciutadà al centre.
Hi ha alguna àrea o acció concreta que pensin que s’ha d’atacar, en especial, d’aquí al maig?
Tenim molt clar que s’han d’arranjar les voreres, que s’han de millorar els parcs infantils, que hem de veure acabada la plaça vella de Santa Eulàlia, i que hem de tenir a l’abast una piscina modernitzada i accessible.
Són alguns dels elements que han introduït en l’acord de pressupost. Què els ha incitat a pactar?
Som ferms, però coherents. Parlar de servei als ciutadans també implica negociar i aportar. És veritat que aquest no és el pressupost que hauria fet el PSC, però sí que pensem que l’hem millorat a partir de les nostres aportacions, que s’enfoquen en diferents àmbits. Això no és un pacte amb la CUP o amb ERC, és un pacte pels veïns i veïnes de Berga.
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