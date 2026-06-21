Rescaten dues persones desorientades a la zona del castell de Queralt
L'avís es va rebre cap a 2/4 d'11 de la nit
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Els Bombers de la Generalitat han ajudat dues persones que s’havien desorientat mentre feien una excursió a la zona del castell de Queralt. L’avís es va rebre a les 22.26 hores.
Els afectats no sabien com tornar i van alertar els serveis d’emergència. Una dotació amb vehicle lleuger es va desplaçar fins a la zona. Els bombers ja tenien les dues persones geolocalitzades i les van acompanyar fins a un lloc segur.
Cap dels dos presentava afectacions físiques.
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