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Rescaten dues persones desorientades a la zona del castell de Queralt

L'avís es va rebre cap a 2/4 d'11 de la nit

Vista des de Queralt

Vista des de Queralt / Arxiu particular

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Núria León

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han ajudat dues persones que s’havien desorientat mentre feien una excursió a la zona del castell de Queralt. L’avís es va rebre a les 22.26 hores.

Els afectats no sabien com tornar i van alertar els serveis d’emergència. Una dotació amb vehicle lleuger es va desplaçar fins a la zona. Els bombers ja tenien les dues persones geolocalitzades i les van acompanyar fins a un lloc segur.

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Cap dels dos presentava afectacions físiques.

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