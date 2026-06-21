Rescaten en helicòpter un excursionista ferit al Pedraforca
L'home ha caigut i s’ha dislocat una espatlla
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí un excursionista que havia patit una caiguda mentre ascendia al Pedraforca. L’avís s’ha rebut a les 10.06 hores. L’home pujava la muntanya amb un acompanyant quan ha caigut i s’ha dislocat una espatlla. En el dispositiu hi han participat un helicòpter de rescat i una dotació terrestre.
Després de rebre una primera atenció sanitària al lloc dels fets, l’afectat ha estat evacuat fins a l’heliport de la Seu d’Urgell per continuar amb l’assistència mèdica.
Segon rescat en menys de 24 hores
Ahir, a les 3 de la tarda, els Bombers ja es van activar per rescatar una noia que va resultar ferida mentre escalava a la cara nord de la muntanya. Una parella que es trobava pujant per la reunió 7 de la històrica via Estasen, quan es va despendre una pedra i va ferir la mà de la noia. Davant la impossibilitat de seguir han avisat a emergències, que han activat una dotació terrestre, que no ha acabat actuant, i un helicòpter del GRAE amb metge del SEM. Un cop localitzats, i ja en una zona segura, una terrassa a 2.300 metres, el metge ha atès la noia i l'han traslladada a un hospital.
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