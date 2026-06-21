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Rescaten en helicòpter un excursionista ferit al Pedraforca

L'home ha caigut i s’ha dislocat una espatlla

Vista del massís del Pedraforca

Vista del massís del Pedraforca / Arxiu/Albert Obradors

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Núria León

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí un excursionista que havia patit una caiguda mentre ascendia al Pedraforca. L’avís s’ha rebut a les 10.06 hores. L’home pujava la muntanya amb un acompanyant quan ha caigut i s’ha dislocat una espatlla. En el dispositiu hi han participat un helicòpter de rescat i una dotació terrestre.

Després de rebre una primera atenció sanitària al lloc dels fets, l’afectat ha estat evacuat fins a l’heliport de la Seu d’Urgell per continuar amb l’assistència mèdica.

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