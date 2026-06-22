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El Berguedà celebrarà la revetlla Sant Joan amb fogueres, àpats populars i música
La flama del Canigó unirà bona part de les activitats previstes a la comarca, arribant de forma centralitzada a Berga cap a les cinc de la tarda
La celebració de la revetlla de Sant Joan al Berguedà tindrà com a denominador comú a bona part dels municipis la flama del Canigó. El col·lectiu d'Amics de la Flama la faran arribar a Berga al tomb de les 17.00 hores, punt des d'on representants de les entitats impulsores de les activitats de celebració d'arreu de la comarca la recolliran per iniciar els seus propis rituals i festes. Les fogueres, els sopars populars i la música seran els principals atractius. A continuació, trobaràs un recull de les propostes més destacades.
Berga es troba a la Font del Ros
Berga celebrarà la revetlla de Sant Joan amb una programació d'activitats culturals a la plaça Font del Ros. L'esdeveniment és organitzat per l'Handbol Berga i l'Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Font del Ros, Òmnium Berguedà i els Amics de la Flama de Berga.
Segons el calendari previst, la flama del Canigó arribarà a les 17.00 hores. L’animació arrencarà amb l'espectacle infantil amb el grup Rikus (18.30 hores), i continuarà amb el reconeixement als equips de l'Handbol Berga (19.30 hores). Durant el vespre, hi haurà servei de sopar amb la furgoteca de Ca la Xaia de la Xarcuteria Guixé. El punt àlgid de la nit serà amb música, a través dels concerts de Trinxats (22.30 hores) i Thug Life (00.00 hores), i la cloenda amb el PD Toni Malé (01.30 hores).
Cal Marçal i Cal Prat, consolidades
Puig-reig farà una rebuda institucional de la flama del Canigó, a partir de les 19.00 hores, que també comptarà amb la lectura del manifest a la mateixa casa consistorial. Seguidament, es durà a terme un recorregut de la flama pel municipi, acompanyada de vehicles clàssics, que passarà per: carrer Llobregat, Cal Prat, carrer Llobregat, carrer Major i Cal Marçal.
Precisament, serà en la darrera colònia on es viurà una de les celebracions més destacades del municipi i la comarca. Constarà d'un sopar de brasa a partir de les 20.30 hores, i una de les propostes més destacades serà amb la rebuda de la flama cap a les 21.30 hores. S’encendrà la torxa i, com a novetat, hi haurà un espectacle dels Diables del Clot de l'Infern. Posteriorment, animarà els presents Jordi Bruch, en una actuació durant la qual es repartirà coca de Sant Joan i cava a la mitja part.
També faran la seva revetlla a Cal Prat, on s'espera l’arribada de la flama cap a les 19.30 hores que servirà per encendre la foguera de Sant Joan. En aquest cas, s’ha previst un sopar de revetlla (21.00 hores) i un concert de Raimon Músic.
Festes Majors, bruixes i correfocs
El pati de l’escola de Cal Bassacs acollirà la celebració de la revetlla de Sant Joan a la colònia gironellenca. El nucli es troba enmig de la seva Festa Major, i té com a activitat central un ball amb Cafè Trio (22.30 hores). També hi haurà servei de bar i es repartirà coca a la mitja part del concert. Igualment, s'inclou dins el programa de la Festa Major la revetlla a Vilada, amb epicentre al Parc dels Gronxadors. S’hi ha previst acollir un sopar popular (21.00 hores), i les actuacions de La Social Disfunktion (23.00 hores) i DJ Kutal (01.00 hores).
A Guardiola de Berguedà, la revetlla començarà a les 21.30 hores amb la cercavila de la Flama des de Ca l'Asensi i fins a la plaça Municipal, des d'on es llegirà el manifest. A les 22.00 hores, s'encendrà la foguera al Barri Bastareny, i 15 minuts després donarà el tret de sortida un correfoc a càrrec dels Diables de Sant Andreu a l'Estació. A partir de les 23.30 hores, hi haurà ball amb Banda Sonora a la plaça Municipal, i la cloenda musical serà amb DJ Morde.
També tindran una foguera a Castellar de n'Hug, concretament a la zona de l'aparcament del poliesportiu municipal. S'encendrà a les 22.00 hores i, a les 23.30 hores, hi haurà més festa al local social. A Saldes, tornen a unir la jornada amb la llegenda de les bruixes del Pedraforca. La revetlla es viurà amb la rebuda de la flama, lectura del manifest, l’espectacle Espurnes de llibertat i un correfoc popular (22.30 hores); l'encesa de la foguera del Solstici d'Estiu (00.00 hores); i la música del DJ Pobi al Local Social (00.30 hores). A la tarda, es podrà passar per la paradeta de les Bruixes del Nord (18.00 hores).
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