El Berguedà impulsa una campanya per reflexionar sobre l’edatisme
El Consell Comarcal posa en marxa «No siguis capgròs», una iniciativa per sensibilitzar sobre la discriminació per edat a través de l’humor, amb audiovisuals, materials impresos i intervencions al carrer
Regió7
El Consell Comarcal del Berguedà posa en marxa «No siguis capgròs», una campanya de sensibilització que convida la ciutadania a identificar i qüestionar actituds, comentaris i comportaments relacionats amb l’edatisme, una forma de discriminació basada en l’edat que sovint passa desapercebuda perquè forma part de situacions quotidianes plenament normalitzades.
La iniciativa neix amb la voluntat d’obrir una reflexió col·lectiva sobre la manera com ens relacionem amb les persones grans, evitant un enfocament victimista i apostant per una mirada positiva que en reivindiqui l’autonomia, les capacitats i el paper actiu dins la societat.
Per arribar al màxim de persones possible, la campanya s’ha plantejat com una proposta transmèdia que combina diferents formats i canals de comunicació. El seu eix principal són tres espots audiovisuals que es difondran a les xarxes socials i a la televisió local. Amb un to humorístic i proper, les peces presenten situacions habituals en què afloren prejudicis o actituds edatistes que moltes vegades es produeixen sense mala intenció, però que contribueixen a perpetuar estereotips sobre l’envelliment.
La campanya, finançada pel Consell Comarcal del Berguedà a través de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Berga, es complementa amb una acció gràfica distribuïda arreu de la comarca a través de cartells i fulletons. Aquests materials incorporen mots encreuats i un petit glossari de conceptes vinculats a l’edatisme que conviden a aprofundir en el significat de determinades expressions i actituds, convertint la sensibilització en una experiència participativa i lúdica.
A més, la iniciativa també tindrà presència al carrer gràcies a la col·laboració de la companyia teatral Can ai Gó, que recorrerà diversos mercats setmanals del Berguedà per apropar la campanya a la ciutadania. El dia 27 de juny serà a Berga, l’1 de juliol visitarà els mercats de Bagà i Avià, el dia 2 el de Casserres i el 3, el de Puig-reig. Mitjançant accions de proximitat, repartiment de materials informatius i conversa directa amb els veïns i veïnes, la proposta busca generar espais de reflexió en els entorns quotidians de la comarca.
Amb aquesta combinació d’audiovisuals, materials impresos i intervencions al carrer, «No siguis capgròs» aposta per una sensibilització transversal, capaç d’arribar a diferents generacions i perfils de població. La campanya pretén contribuir a construir una societat més conscient dels prejudicis associats a l’edat i promoure relacions basades en el respecte, la igualtat i el reconeixement de la diversitat d’experiències que conviuen al nostre entorn.
Un treball continuat
La campanya «No siguis capgròs» s’emmarca en un conjunt d’accions que el Consell Comarcal del Berguedà impulsa per combatre l’edatisme. El treball va començar amb una formació al Consell de les Persones Grans del Berguedà, que ha participat activament en la definició de la campanya, i s’ha ampliat amb sessions adreçades a professionals i responsables polítics. Entre les iniciatives també hi ha l’obra de teatre «El Llegat», una exposició sobre l’edatisme i un projecte intergeneracional amb l’Institut Guillem de Berguedà, que promou la relació i l’acompanyament mutu entre persones joves i persones grans per trencar estereotips i prejudicis. A més, també es preveuen noves activitats com una de vinculada a les biblioteques de la comarca per continuar fomentant una mirada més inclusiva i respectuosa entre generacions.
Fonts del Consell Comarcal del Berguedà asseguren que «volíem parlar d’una realitat que sovint passa desapercebuda, però fer-ho des de la proximitat i l’humor. No es tracta d’assenyalar ningú, sinó de convidar-nos a reflexionar sobre actituds que moltes vegades reproduïm sense ser-ne conscients. L’objectiu és generar conversa, despertar preguntes i contribuir a una mirada més respectuosa i oberta cap a l’envelliment».
Perquè, sovint, combatre l’edatisme no consisteix només a canviar grans actituds, sinó també a revisar aquells petits gestos i comentaris que hem après a considerar normals.
- La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
- Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: 'S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte
- L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'La identitat de Jesús no depenia de l’aprovació externa
- El bisbat de Solsona nomena capellà el seu diaca un any després
- Morir sense testament a Catalunya: així s’aplica la successió intestada i qui pot heretar el patrimoni
- El govern de Manresa defensa la substitució del paviment de pedra i marbre per asfalt: 'És més segur i pràctic
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»