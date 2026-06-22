Atenció a les persones
El Berguedà planta cara a l'edatisme amb una nova campanya
«No siguis capgròs» és el lema escollit pel Consell Comarcal per promoure una mirada més inclusiva, respectuosa i diversa cap a la gent gran
Regió7
El Consell Comarcal del Berguedà ha posat en marxa la campanya No siguis capgròs, una proposta de sensibilització per combatre l'edatisme —discriminació per raó d'edat—. La iniciativa té com a objectiu fer reflexionar la ciutadania sobre les actituds quotidianes que poden ser edatistes, sovint de manera inconscient, i promoure una mirada més respectuosa, inclusiva i diversa cap a les persones grans.
La proposta es desplegarà amb accions que volen arribar a tota la comarca i inclourà des d'intervencions en mercats setmanals i espais públics de diversos municipis, al repartiment d'elements visuals vinculats al concepte de «capgròs», els quals simbolitzen les idees rígides i els prejudicis sobre l'edat. El lema escollit, assenyalen des de la corporació, apel·la a revisar visions tancades i estereotipades sobre les persones grans, i convida a adoptar actituds obertes i respectuoses cap a aquest col·lectiu.
Amb aquestes actuacions es pretén crear un impacte real en el dia a dia de la comarca, convidant la ciutadania a reflexionar i repensar els estereotips associats a l'edat, i també a reconèixer el valor i la diversitat de les persones grans com a part essencial de la comunitat. En aquest sentit, exposen que una de les línies de treball de l'àrea de Serveis Socials és garantir un bon tracte cap aquest col·lectiu, i defensar els seus drets, la seva dignitat i la seva qualitat de vida.
Una comarca més inclusiva
Des del Consell Comarcal fan una crida a avançar cap a un territori que garanteixi el bon tracte i el respecte a les persones grans, posant-les al centre de les polítiques i de la vida comunitària. L'erradicació dels maltractaments i dels comportaments edatistes passa no només per actuar davant les situacions més greus, sinó també per revisar actituds quotidianes que poden contribuir a perpetuar estereotips i discriminacions.
Precisament, la campanya entra en vigor una setmana després de la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, que recalca que el maltractament a les persones grans existeix i sol quedar invisibilitzat.
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