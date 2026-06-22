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L’Acadèmia Mestral guanya projecció amb alumnat internacional

La formació tindrà lloc del 6 al 12 de juliol a Berga, i també gaudirà d'un cicle de concerts a càrrec dels estudiants i el professorat

Els participants a la presentació de la VII Acadèmia Mestral

Els participants a la presentació de la VII Acadèmia Mestral / Ajuntament de Berga

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Regió7

Berga

Berga repetirà, per tercer any consecutiu, com a seu de l'Acadèmia Mestral, un curs internacional de saxòfon clàssic que es portarà a terme del 6 al 12 de juliol. Les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus acolliran l'alumnat i el professorat de la setena edició d'aquesta formació en què hi haurà classes personalitzades, classes magistrals, concerts, tallers i altres activitats per aprofundir en l'estudi, la interpretació i la projecció artística del saxòfon clàssic.

L'Acadèmia Mestral va néixer l'any 2019 fruit d'una idea conjunta entre el quartet català Kebyart: Daniel Miguel, Pere Méndez, Víctor Serra i Robert Seara; juntament amb Nacho Gascón, professor de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Enguany, destaca la consolidació i projecció internacional del curs, que comptarà amb la participació de 27 alumnes procedents de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Aragó, Polònia i Austràlia. «Hi ha alumnes que ja tenen en el seu imaginari venir a fer aquest curs a l'estiu a Berga i també hi ha alumnes de fora interessats a participar-hi. Això és un indicador de la bona salut del curs que s'està internacionalitzant», ha compartit Miguel. A la vegada, Méndez ha incidit en la importància de crear espais de comunitat, des de la mateixa iniciativa musical. «Els alumnes que participaran en el curs es coneixeran per primera vegada dilluns i hauran d'entendre’s, personalment i musicalment, i muntar un repertori per fer un concert diumenge. És una setmana molt interessant i activa, on es combinen l'activitat acadèmica i lúdica», ha dit.

Per part de l'equipament berguedà, la secretària acadèmica, Mònica Roca, ha fet esment de l’oportunitat que suposa per a l'alumnat del centre i per a la ciutat acollir aquest curs musical d'estiu, remarcant que «tant de bo poguéssim fer-ho també amb altres especialitats». Per la seva banda, el director, Xavier Llobet, ha destacat la qualitat docent i artística del quartet Kebyart, apuntant que «per a nosaltres és un goig i un plaer acollir-los, i esperem fer-ho molts més anys».

Programació de concerts

En el marc de la VII Acadèmia Mestral, s'ha programat un cicle de concerts mentre duri el curs. Kebyart i Nacho Gascón oferiran el concert inaugural, el 6 de juliol a les 20.00 hores, al Pavelló de Suècia. És l'únic espectacle dels programats de pagament, i l'entrada té un preu de 10 euros anticipada i 12 a taquilla.

El 7 de juliol, s'ha previst un concert itinerant en format de passacarrers amb l'alumnat de l'Acadèmia Mestral. Hi haurà actuacions de 15 minuts, a partir de les 19.00 hores: a la plaça de Sant Joan, la plaça de Sant Pere i el passeig de la Indústria. La Sala Casino serà l’escenari del concert del professorat amb Mariano García, Fernando Ramos i Ivet Frontela. Serà el 8 de juliol, a les 20.00 hores. El 10 de juliol, el mateix espai acollirà el concert d’alumnes amb Ivet Frontela, a les 18.00 hores.

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L’11 de juliol, se celebrarà el concert amb el quartet australià Andromeda SaxQ. Serà al Convent de Sant Francesc, a les 20.00 hores. Finalment, el concert de clausura tindrà lloc el 12 de juliol, a la Sala Casino, a les 12.00 hores.

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