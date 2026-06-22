Política
El PP presenta una dotzena d'esmenes al Pressupost de la Generalitat en clau berguedana
Les mesures, compartides pels portaveus local i al Parlament de la formació, se sintetitzen en quatre grans àrees d'acció: la seguretat, les oportunitats, les infraestructures i el desenvolupament econòmic
El grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya (PPC) presenta una dotzena d'esmenes al Pressupost de la Generalitat de Catalunya, pensant en clau berguedana. Així ho han detallat aquest matí el portaveu local de la formació, David Carmona, i el portaveu al Parlament, Juan Fernández, acompanyats pel també diputat del grup Pau Ferran. Segons han destacat, el conjunt de propostes del partit tenen per finalitat abandonar la "decadència" i s'enfoquen especialment en quatre àmbits d'acció principals: la seguretat, les oportunitats, les infraestructures i el desenvolupament econòmic.
Segons Carmona, les esmenes "tenen un objectiu molt clar: garantir que Berga i el Berguedà tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol altre territori de Catalunya". El representant local ha lamentat que "fa molt de temps que Berga rep més promeses que inversions reals", i per aquest motiu, les seves correccions als comptes "responen a necessitats concretes dels nostres veïns".
El bloc de les oportunitats, pensant en les famílies i el futur de la comarca i la ciutat, és el que consta de més accions. El grup exigirà la retirada dels barracons de l'Institut Guillem de Berguedà, la modernització dels equips del Cicle de Mecatrònica, la rehabilitació d'habitatges buits i en mal estat de conservació, l'ampliació dels horaris de servei dels CAPs de Gironella i Puig-reig, i el desenvolupament del camp de futbol set a les instal·lacions municipals de Berga. Aquestes accions s'encaren amb un futur més pròsper, a parer de la formació, el qual també demana fer un pas endavant en infraestructures. En aquest sentit, han citat la construcció de l'estació d'autobusos de Berga, accelerar les actuacions per reforçar la seguretat de la C-16, i desplegar el servei del Bus Exprés cap a Manresa i Barcelona.
En la línia del desenvolupament econòmic, el PPC posa l'accent en l'ampliació del Polígon Industrial de la Valldan "perquè torni a atraure inversió i activitat econòmica que creïn llocs de treball". També es refereixen al Mercat Municipal de Berga, proposant millores perquè "torni a ser un pol d'activitat econòmica i contribueixi a revitalitzar el Barri Vell". Finalment, citen entre les actuacions sobre seguretat que es reforci la plantilla de Mossos d'Esquadra i que s'avanci en la instal·lació de càmeres de videovigilància.
"Aquestes esmenes responen al sentit comú i a allò que qualsevol veí, treballador o autònom ens reclamen quan sortim al carrer", ha recalcat Carmona, incidint que "avui presentem aquestes propostes concretes i és el torn de la resta de partits polítics de Berga parlar amb els seus representants al Parlament i donar-hi suport per tal d'estar al costat dels berguedans o deixar passar una nova oportunitat". Al seu torn, Fernández ha recalcat que la missió del PPC amb el conjunt d'esmenes elaborades és abandonar la "decadència" que pateix "la Catalunya del nacionalisme i la de Salvador Illa", en la qual "Berga és el major i el millor exemple".
Una candidatura en construcció
El fil conductor de les esmenes és el quin presidirà la candidatura que el Partit Popular treballa per construir a la capital del Berguedà. Tal com ha explicat Carmona, es fonamentarà en l'atenció a les famílies, en millorar l'estat de la ciutat, progressar en matèria de seguretat, i impulsar les infraestructures. "És un projecte que, principalment, es basa a partir de parlar amb els veïns, els autònoms i les empreses, que et traslladen habitualment les percepcions que tenen dia a dia", ha afirmat. De fet, és el mateix portaveu local el quin se situa com a previsible alcaldable de Berga, si bé la formació començarà a oficialitzar els candidats i candidates arreu del territori català més endavant.
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