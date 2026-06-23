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Atenció a les persones

Gironella amplia el sistema d'ajuts per a la compra de llibres i material escolar

L'objectiu és arribar a un 40% més de famílies treballadores del municipi, deixant enrere els criteris de vulnerabilitat extrema i incrementant el topall màxim d'ingressos

Alumnat comprant material escolar, en una imatge d'arxiu

Alumnat comprant material escolar, en una imatge d'arxiu / Oscar Bayona

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Regió7

Gironella

L'Ajuntament de Gironella comença a aplicar enguany un nou model d'ajuts per a la compra de llibres i material escolar. La nova línia de subvencions incrementa el topall d'ingressos en un 33%, fet que permet arribar a un 40% més de les famílies treballadores del municipi.

La convocatòria va dirigida a tot l'alumnat empadronat a Gironella i que estigui matriculat en centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària i secundària del municipi. El període de sol·licitud ja està obert i hi romandrà fins al 17 de juliol. Per participar-hi, cal emplenar una instància genèrica i aportar tota la documentació que s'especifica a les bases de la convocatòria.

Segons detallen des de la corporació, el pressupost vigent disposa d'una partida de 7.000 euros que es repartirà establint quatre imports màxims, en funció dels ingressos del nucli familiar. Aquests són: Tram 1 - màxim de 150 euros per alumne; Tram 2 - màxim de 100 euros per alumne; Tram 3 - màxim de 75 euros per alumne; Tram 4 - màxim de 50 euros per alumne.

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Finalment, des del consistori recalquen que aquest ajut és incompatible amb les subvencions del Departament d'Educació, per al mateix concepte, dirigides a l'alumnat d'I3, I4, I5, P1, ESO1, ESO2, ESO3 i ESO4. Per tant, en cas de comprovar-se la duplicitat, es procedirà a la seva revocació.

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