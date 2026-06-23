Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
Han avisat des del terme de Gisclareny que una d'elles no podia continuar caminant
Tres excursionistes que havien sortit a fer el cim del Comabona han hagut de ser rescatades aquest migdia amb helicòpter pels Bombers de la Generalitat. A la una del migdia han avisat al 112 que una de les persones no podia continuar caminant, i els Bombers han activat un servei de recerca en helicòpter del GRAE.
Quan han comprovat les coordenades, el grup es trobava a la zona del Coll dels Terrers, a Gisclareny. El Comabona és una muntanya de 2.548 metres situada a la Serra del Cadí i que fa de límit administratiu entre els municipis de Gisclareny i de Montellà i Martinet. Un cop localitzat el grup, Bombers les ha traslladat, sanes i estàlvies, fins al refugi del Niu de l'Àliga.
Aquest és el segon rescat sense ferits que fan avui els Bombers, després del d'una parella d'excursionistes que no podien baixar de la cova del Faraó de Montserrat.
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