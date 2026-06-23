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Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona

Han avisat des del terme de Gisclareny que una d'elles no podia continuar caminant

L'helicòpter dels Bombers de la Generalitat

L'helicòpter dels Bombers de la Generalitat / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Tres excursionistes que havien sortit a fer el cim del Comabona han hagut de ser rescatades aquest migdia amb helicòpter pels Bombers de la Generalitat. A la una del migdia han avisat al 112 que una de les persones no podia continuar caminant, i els Bombers han activat un servei de recerca en helicòpter del GRAE.

Quan han comprovat les coordenades, el grup es trobava a la zona del Coll dels Terrers, a Gisclareny. El Comabona és una muntanya de 2.548 metres situada a la Serra del Cadí i que fa de límit administratiu entre els municipis de Gisclareny i de Montellà i Martinet. Un cop localitzat el grup, Bombers les ha traslladat, sanes i estàlvies, fins al refugi del Niu de l'Àliga.

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Aquest és el segon rescat sense ferits que fan avui els Bombers, després del d'una parella d'excursionistes que no podien baixar de la cova del Faraó de Montserrat.

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