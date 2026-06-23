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El SonaB de Berga se centra enguany en la música d'arrel
El festival arriba a la desena edició d'una proposta pensada per apropar actuacions en directe a diferents espais emblemàtics del Barri Vell
Regió7
La música tornarà a omplir les nits de dijous a Berga amb una nova edició del SonaB. El festival arriba enguany a la desena edició, en un certamen que té per objectiu apropar actuacions en directe a diferents espais emblemàtics del Barri Vell. Per a l'Ajuntament de Berga, corporació impulsora de la cita, l'aniversari consolida el projecte com una de les cites culturals imprescindibles de l'estiu berguedà.
Aquest 2026, la proposta posa el focus en la música tradicional i d'arrel, reivindicant un patrimoni sonor viu, divers i en constant evolució. Durant els dijous del mes de juliol, el festival oferirà cinc propostes musicals que connecten amb les arrels culturals des de mirades contemporànies i creatives. A la vegada, des del consistori valoren que el festival reafirma el seu compromís amb la cultura de qualitat, la descoberta artística i la dinamització dels espais emblemàtics del centre històric de la ciutat, oferint una manera diferent de viure les nits d'estiu a la capital berguedana.
La programació inclou cinc concerts gratuïts, que es portaran a terme els dijous, del 2 al 30 de juliol de 2026, a les 21.30 h. En cas de pluja, els concerts es traslladaran a la Sala Casino. Els primers de pujar a l'escenari seran Groovin' CAT, grup format per Sònia Antón, Enric Mieza i Ramon Navarro. Presentaran el projecte Biela, que neix del groove de les fàbriques tèxtils de la Catalunya Central, on el so de milers de telers sincronitzats generen una sonoritat repetitiva i hipnotitzadora. El grup introdueix la tècnica del glitch en la música de ball folk al nostre país, amb petites anomalies sonores a les seves composicions. A més, la interpretació d'algunes peces comptaran amb la participació d'alumnat de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. L'actuació tindrà lloc el 2 de juliol a la plaça del Forn, i abans, el grup i la mestra de dansa Maria Sillero oferiran un taller de balls i danses tradicionals (19.00 hores).
La segona cita del SonaB comptarà amb l’actuació de Bum Titis, que presentaran el seu primer disc titulat Brutes i trencades. Cinc dones sacsegen el folk i el bluegrass en català amb una proposta fresca, irreverent i carregada de força. Les seves cançons combinen humor, picardia i crítica social des d'una mirada feminista, queer i contemporània, amb una posada en escena que connecta de seguida amb el públic. El grup està format per Rita Bosser, Lola Bosser, Bet Andreu, Clara Mas i Joana Gumí. Serà el 9 de juliol, a la plaça de Sant Pere. La plaça de Santa Magdalena serà l'epicentre del concert del 16 de juliol, protagonitzat per Terrae. Andreu Peral i Genís Bagés s'agermanen per retre homenatge al lloc que els ha vist créixer, les Terres de l'Ebre, tot explicant les històries de la seva gent, un poble humil i treballador, sempre ferm. El grup presentarà Nostre gra, el seu primer treball de llarga durada, que inclou vuit cançons que transporten al passat amb una mirada cap al futur.
Anna Roig i Carles Belda s'uneixen en un recital amb el principal objectiu, com diu el mateix títol, de Passar-la bé i fer-la passar bé al públic. I ho faran amb una veu, un acordió diatònic, complicitat i un bon reguitzell de cançons d’aquelles que desperten el somriure als llavis i fan bategar el cor amb més força. Versions de diferents orígens, autors, èpoques i estils, en català, francès, occità, portuguès, crioll i altres llengües estimades que són família de ben a prop. L'actuació es farà el 23 de juliol, a la plaça de la Pietat. En darrera instància, L'arannà tancarà la desena edició del SonaB amb la presentació del disc Turmarí. El duet format per Anna Sala i Lara Magrinyà es capbussa en la tradició de la música popular de les illes Pitiüses per oferir, a través de l'experimentació sonora que les caracteritza, una mirada particular sobre Eivissa i Formentera. Sintetitzadors i teclats comparteixen escenari amb les castanyoles, el tambor, l’espasí, la flauta i estètiques que s’inspiren en les del ball pagès, resseguint el relat sobre la realitat i les arrels de dues illes que són alguna cosa més que el paradís somiat per tanta gent. L'actuació tindrà lloc a la plaça de Sant Pere, el 30 de juliol.
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