Cultura
Pol Croketa posa la banda sonora a l'estiu Berguedà
La formació de Gironella ha tornat a publicar un àlbum i es retrobarà amb el públic en un concert que es preveu memorable, en el marc de les Festes de Sant Roc
La platja, una calor que no s'aguanta, el sol, el ventilador, la crema i, fins i tot, la Britney Spears. A tots aquests elements fa referència Gel, rom i fantàstic, el nou single de Pol Croketa i que es postula com a banda sonora de l'estiu berguedà. La cançó dona continuació a la nova empenta creativa de la formació de Gironella, que al març va publicar un àlbum i ultima els detalls d'un concert de retrobada amb el seu públic de sempre —amb espai per a noves incorporacions—. Conformen el grup Martí Argelich (veu i compositor), Toni Ortega (guitarra rítmica), Pol Raich (bateria), Roger Coll (guitarra solista), Marc Corominas (baix) i Isabel Jiménez (piano).
"No és el registre que fem habitualment. Jo dic que és una mica per riure, però no és veritat, perquè és una cançó que està molt ben produïda i feta", assenyala Argelich, qui descriu la peça com "la típica cançó d'estiu". Aquesta és l'última mostra del ressorgiment artístic del grup, que va arrencar amb una retrobada a finals de l'estiu passat i va donar fruits amb la publicació de Respiro, em relaxo el mes de març. Es tracta d'un àlbum amb set peces noves que, com Gel, rom i fantàstic, exploren nous gèneres i incorporen temàtiques inèdites fins a la data en l'imaginari de la formació. La llavor de tot aquest impuls, però, prové d'una proposta directament del regidor de Cultura de Gironella, Lluís Vall: actuar en el marc de les Festes de Sant Roc, la Festa Major de la vila.
"Per coses de la vida, vaig cantar dues cançons de Pol Croketa en un esdeveniment privat en el qual també hi havia el regidor, i ens va proposar d'anar a la Festa Major. A partir d'aquí ens vam tornar a ajuntar, amb la condició de, com a mínim, gravar un altre CD", explica el compositor, que aviat va tenir tot un gruix de propostes i lletres per acabar de rematar amb la banda. "Si el Martí està inspirat, Pol Croketa fa coses noves", destaca Ortega, qui fa al seu cantant el responsable directe del nou àlbum, precisant que "ens avenim molt amb ell, i quan porta alguna cosa, els altres de seguida sabem què li hem de ficar perquè surti el tema rodó".
En aquesta nova llista de reproducció, apunten, hi ha des d'una balada que fa escari al reggaeton (Petanca) a un himne a la màquina dels anys 90 (Respiro, em relaxo), comptant també amb les col·laboracions especials de Les Veus de Gironella (Muntanyes) i de Rut Díaz (Poeta). "Hem creat un CD que encaixa molt amb la festa major, tot s'ha de dir. No sé si per influència de la proposta del concert o no, però hi quedarà molt bé", recalca Ortega. De fet, els dos membres de la formació avancen que estan molt enfocats en la preparació de l'actuació de retorn. "Hi estem treballant molt. Inclourem més músics i també pujaran els col·laboradors a l'escenari. Penso que quedarà molt bé", valora Argelich.
Una reactivació amb continuïtat
Aquesta nova etapa del grup, que va fer els primers passos fa gairebé dues dècades, s'encara amb un punt i seguit. I és que després d'èpoques de penjar els instruments i mantenir-se lluny dels focus, la banda s'hi ha posat de nou amb ganes de continuar actius. "La idea és que, cap a fina d'any, puguem treure un altre disc", assegura Argelich, mentre que Ortega confirma que "continuarem en actiu i, si surt algun concert que ens atrau, hi tocarem". Això sí, buscaran propostes amb cara i ulls: "Abans sí que anàvem a tocar per un entrepà i una botifarra, però ara ja no. Ja se'ns ha passat aquesta època", detalla el guitarra. Pels ambdós membres, l'objectiu és poder fer un concert al mes.
De moment, la cita confirmada al calendari és la del 14 d'agost, a Gironella. "Esperem que la gent que ens ha seguit sempre, d'aquí Gironella i rodalia, ens vinguin a veure i que gaudeixin", apunta Ortega, qui confirma que compartiran l'espai de l'escenari gran amb Doctor Prats i El Pony Pisador.
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