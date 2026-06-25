Successos
Ensurt per un incendi en un habitatge al carrer del Roser de Berga
L'origen del foc se situa en unes escombraries que cremaven dins un cubell al primer pis, en una actuació que va requerir la intervenció de tres dotacions dels Bombers i la mobilització de la Policia i els Mossos
Regió7
Tres dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat es van haver de mobilitzar anit per l'avís de foc en un edifici situat al carrer del Roser de Berga. Malgrat que l'incident va quedar en un ensurt, es van haver de desallotjar temporalment els veïns que aleshores es trobaven a l'immoble.
Segons han informat des del cos d'emergències, l'avís el van donar els residents del segon pis, en observar que sortia fum d'una de les finestres de l'habitatge de sota. Els agents van haver de forçar l'accés, perquè no hi havia ningú.
Allà van trobar que el que cremava eren unes restes d'escombraries, dins un cubell, en una de les habitacions. Per garantir la seguretat, els veïns del pis de dalt van ser desallotjats mentre els Bombers actuaven. Un cop acabada la intervenció, al tomb de les deu de la nit, van poder tornar al domicili.
Els fets van tenir lloc en el número 42 del carrer del Roser, just al costat de l'oficina de Correus de la capital berguedana. Aquest dilluns al matí, l'edifici tenia finestres i portes obertes de bat a bat, per acabar de ventilar. Tal com han confirmat diferents testimonis, es tracta d'un edifici ocupat des de fa temps.
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