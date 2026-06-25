Educació
Una quarantena d'estudiants de Catalunya es troba a Berga per debatre sobre el futur de la Terra
El Fòrum de Joves Talents proposa tallers, xerrades a càrrec de científics destacats i visites a espais com el Museu de les Mines de Cercs o la Serra de Queralt per ampliar el coneixement sobre el tema central
En quin punt es troba la Terra? Quin és el futur que li espera? Com hem de fer front als principals reptes per garantir-ne la pervivència amb qualitat? Aquestes són les qüestions que, fins al 27 de juny, debatran conjuntament una quarantena d'estudiants arribats d'arreu de Catalunya. Ho faran en el marc de l'onzena edició del Fòrum de Joves Talents de Catalunya, en una dinàmica que inclou activitats diverses entre les ponències, els tallers i el treball de camp al voltant de Berga, Cercs i Castellar del Riu.
Segons ha detallat aquest dijous la directora fundadora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, Dolors Grau, enguany la temàtica presenta un "repte molt atrevit", com és debatre sobre el futur de la Terra. Per fer-ho, els joves s'han repartit en cinc grups en els quals s'enfoquen en cinc dels eixos clau d'aquesta matèria: els aliments, l'aigua, l'energia, la ciutat i els boscos. Els primers passos, inclosa la xerrada inaugural, han tingut lloc al Pavelló de Suècia de Berga, si bé el programa d'activitats també portarà els assistents al Museu de les Mines de Cercs, al Pi de les Tres Branques i a la Riera de Metge i l'espai natural de la Serra de Queralt.
L'alumnat participant prové de 37 municipis diferents del país, i amb representació de les diferents vegueries. Comparteixen, això sí, que tenen un currículum brillant. "Aquí tenim una mostra de joves amb molt bons expedients acadèmics, de Quart d'ESO i Primer de Batxillerat, que és representativa de tot Catalunya", ha recalcat Grau, recordant que la tria prové directament del Departament d'Educació. També hi ha molta diversitat pel que fa a l'agenda de ponències previstes, on prendran part Jonathan Coronel (IRTA), Laura Guiu (Veolia), Jordi Cunill (UPC), Albert Cuchí (UPC) i Iolanda Domenjó (Grup Boix).
Sigui com sigui, la directora fundadora ha celebrat que la xerrada inaugural i la de clausura seran a càrrec de dos berguedans. Oriol Tintó, investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha donat el tret de sortida aquest dijous per parlar sobre el redescobriment del planeta a través d'un superordinador. Tintó ha precisat que la finalitat era compartir "quin tipus d'informació podem produir que és útil per a la societat en general" en aquest procediment de simular la Terra. D'altra banda, l'investigador també ha reconegut que desitjava que "tant de bo algun d'aquests estudiants brillants dediqui la seva vida a intentar fer un futur millor per tots nosaltres". Així mateix, la ponència de cloenda serà a càrrec de Carles Farràs, arquitecte berguedà i cap de subministraments i mètodes de la Basílica de la Sagrada Família, parlant precisament sobre els treballs a les torres del temple.
El lligam universitari
Per part de l'Ajuntament de Berga, coorganitzadors del certamen juntament amb l'Exploratori i la Universitat Politècnica de Catalunya, han mostrat la seva satisfacció respecte de la consolidació de la proposta. "El Fòrum de Joves Talents genera un espai molt interessant d'aprenentatge, de reflexió i de pensament" ha valorat la regidora d'Educació, Rosa Rodríguez, qui ha destacat que la temàtica d'aquest 2026 esdevé molt oportuna tenint en compte "les crisis que estem vivint, tant climàtica i de recursos, com de guerres i de valors".
En paral·lel, des del consistori destaquen la qualitat de les propostes impulsades per l'Exploratori, i que estableixen un nexe d'unió amb la formació universitària a la ciutat: "És l'eina que tenim per connectar amb la universitat", ha remarcat la regidora. Rodríguez també ha afirmat que "poder tenir aquest espai on els joves puguin pensar, aprendre i debatre, i segurament intervenir més endavant en com ha de ser el món on habitem, em sembla molt necessari. I que pugui ser aquí a Berga és un orgull per nosaltres".
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