Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi al MoianèsPetit LucaIgualada RigatNaïm SmailiSíndria o meló?Kase.O
instagramlinkedin

Rescaten amb helicòpter una excursionista indisposada a Guardiola de Berguedà

La dona feia la ruta del Cavalls del Vent quan va començar-se a trobar malament

La dona va haver de ser rescatada en helicòpter

La dona va haver de ser rescatada en helicòpter / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Una excursionista va haver de ser rescatada amb helicòpter aquest dimecres al vespre a la zona de la font de l'Àgora, a Guardiola de Berguedà, després de patir una indisposició provocada per les altes temperatures. Segons els Bombers de la Generalitat, la dona no podia continuar la marxa ni moure's del punt on havia quedat aturada.

L'excursionista feia un tram de la ruta dels Cavalls del Vent amb una altra persona i es dirigien cap al refugi de Sant Jordi quan es va produir l'incident. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 20.30 h.

Notícies relacionades

Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat va localitzar ràpidament la dona i la va evacuar mitjançant una operació de gruatge. Després de rebre una primera assistència sanitària al mateix lloc dels fets, va ser traslladada a un centre mèdic per continuar rebent atenció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
  2. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  3. Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
  4. Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
  5. Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
  6. Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
  7. El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan
  8. Estabilitzat l'incendi d'Odèn que s'havia declarat en una zona de difícil accés

Rescaten amb helicòpter una excursionista indisposada a Guardiola de Berguedà

Rescaten amb helicòpter una excursionista indisposada a Guardiola de Berguedà

Artés representa un dels millors musicals de tots els temps

Artés representa un dels millors musicals de tots els temps

La Comunidad de Madrid se sitúa como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria hospitalaria en España, según el Instituto Coordenadas

La Comunidad de Madrid se sitúa como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria hospitalaria en España, según el Instituto Coordenadas

Els Comuns demanen explicacions al Parlament per l’exclusió de la Cerdanya del nou model d’emergències de l’Alt Pirineu i Aran

Els Comuns demanen explicacions al Parlament per l’exclusió de la Cerdanya del nou model d’emergències de l’Alt Pirineu i Aran

No cal esperar que «li passi»: aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer

No cal esperar que «li passi»: aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer

La consellera Paneque parla del futur del tren i dels polígons industrials d'Igualada amb els sectors econòmics i socials

La consellera Paneque parla del futur del tren i dels polígons industrials d'Igualada amb els sectors econòmics i socials

Els EUA estimen que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

Els EUA estimen que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

Residència d'avis de Sant Llorenç: "estem en situació crítica per falta de personal"

Residència d'avis de Sant Llorenç: "estem en situació crítica per falta de personal"
Tracking Pixel Contents