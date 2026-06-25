Rescaten amb helicòpter una excursionista indisposada a Guardiola de Berguedà
La dona feia la ruta del Cavalls del Vent quan va començar-se a trobar malament
Una excursionista va haver de ser rescatada amb helicòpter aquest dimecres al vespre a la zona de la font de l'Àgora, a Guardiola de Berguedà, després de patir una indisposició provocada per les altes temperatures. Segons els Bombers de la Generalitat, la dona no podia continuar la marxa ni moure's del punt on havia quedat aturada.
L'excursionista feia un tram de la ruta dels Cavalls del Vent amb una altra persona i es dirigien cap al refugi de Sant Jordi quan es va produir l'incident. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 20.30 h.
Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat va localitzar ràpidament la dona i la va evacuar mitjançant una operació de gruatge. Després de rebre una primera assistència sanitària al mateix lloc dels fets, va ser traslladada a un centre mèdic per continuar rebent atenció.
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