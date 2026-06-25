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Saldes acompanya amb cultura l'arrencada estival
L'Era de Capdevila de l'Espà serà l'escenari d'un recital teatralitzat i d'una cantada de cançons les dues pròximes setmanes, mentre que a la Biblioteca de Saldes s'inaugurarà una mostra sobre Xesco Boix
Regió7
La benvinguda a l'estiu es dona amb activitats culturals al municipi de Saldes. L'espai de l'Era de Capdevila de l'Espà continua com a epicentre destacat, amb dues noves propostes les pròximes setmanes. A més, també es posarà en marxa una exposició al bell mig del poble de Saldes.
Aquest diumenge, 28 de juny, l'Era de Capdevila acull el recital teatralitzat Impàs. La proposta, a càrrec del berguedà Hug Casals de la companyia Can Ai Gó, es constitueix com un poema escènic, fresc i provocador, descrit pels impulsors com "l'encontre entre un diable grotesc i un públic indiscriminat". Serà a partir de les 19.00 hores i l'entrada és gratuïta.
La pròxima cita serà el 4 de juliol, començant per la inauguració de la mostra titulada Xesco Boix encara canta!. Inspirada en el cantautor i animador català, l'exposició en homenatge al seu llegat amb motiu del 40 aniversari de la seva mort ja fa dos anys que roda pel país. En concret, consta de material com objectes, imatges i cançons que han perdurat fins ara. Es podrà visitar fins al 10 de juliol, a la Biblioteca de Saldes (dins l'Escola Pedraforca).
En acabar aquesta inauguració, l'activitat es traslladarà novament a l'Espà, on s'ha previst la desena edició de l'Uel·lé al Pedraforca. Dedicat a l'escoltisme i les seves cançons, arrencarà a les 20.00 hores i comptarà amb la cantada a càrrec del romancer Jaume Arnella. Per fer ambient, hi haurà un foc de camp, i també servei d'entrepans i begudes. L'entrada és gratuïta.
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