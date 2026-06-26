Política
Aliança Catalana s'instal·la a Berga a l'antic local de Casal Panxo
La formació política afirma que no hi ha cap "suspicàcia" en l'elecció de l'emplaçament, on durant 17 anys va desenvolupar la seva activitat l'agrupació de l'esquerra independentista, sinó que s'han decidit per les dimensions, distribució i ubicació de l'espai
Aliança Catalana al Berguedà i Berga Grup Independent ja han assumit que han d'abandonar el local que els fa de seu, al bell mig del carrer Major. Ara bé, ho fan tenint una alternativa ja lligada. Es tracta de l'espai a planta baixa situat al carrer Mossèn Huch número 19, és a dir, on fins fa dues setmanes es trobava el Casal Panxo.
"Veient que nosaltres, a curt termini, haurem de marxar del local que tenim al carrer Major, i veient la possibilitat que havia quedat aquest local disponible, el vam anar a veure i ens hem posat d'acord amb la propietat", ha detallat la portaveu del grup municipal de BeGI i alcaldable d'Aliança, Judit Vinyes, qui ha confirmat que "des del 16 de juny, tenim un contracte vigent".
Aquest divendres, el trasllat ha quedat oficialitzat amb la col·locació del nou cartell del partit a la façana, que deixa enrere les sigles de BeGI. "No té sentit posar Berga Grup Independent per, d'aquí a mig any, haver-lo de canviar", ha dit al respecte la regidora, recordant que "ja està clar, hem signat el conveni i ens presentarem com a Aliança Catalana".
Una alternativa al Barri Vell
Vinyes insisteix que el grup s'ha vist forçat a moure fitxa des del moment que "ens vam trobar uns cartells enganxats i vam parlar amb l'encara propietat del local, amb la qual tenim un lloguer signat". Així, una vegada "som conscients, a través de la premsa i per conformació dels propietaris, que hi havia aquesta possibilitat de compra a curt termini", el partit va fer una pluja d'idees sobre possibles alternatives.
"Sabent que aviat hauríem de marxar, vam començar a valorar on podíem anar, i es va donar la casualitat que al mateix moment va quedar lliure el local del Casal Panxo", comparteix la regidora, que reconeix que "vam pensar que podia ser una bona opció, per proximitat i perquè també està dins el nucli que estàvem nosaltres ara mateix". En concret, Vinyes valora positivament que l'emplaçament, a més de ser dins el Barri Vell, "disposa d'un pati exterior que fins ara no teníem i ens facilitarà la possibilitat de cara acollir diferents activitats".
Amb tot, la portaveu reitera que "no volem cap mena de conflicte ni que es pensi que hi ha alguna suspicàcia a l'hora d'haver escollit el local, ni molt menys", recalcant que "simplement, s'ha donat que nosaltres hem de marxar d'un local i n'hi ha hagut un altre, amb més espai exterior i més gran, que ha quedat lliure". "Respectem la trajectòria que ha tingut aquesta entitat a la ciutat", apunta sobre el Casal Panxo.
La formació trigarà encara unes setmanes a fer efectiu el trasllat. D'entrada, volen fer un seguit de treballs d'arranjament perquè pugui tornar a tenir ús, detallen. Això inclou una redistribució del local, instal·lacions bàsiques, pintura i reforç de la seguretat. El local serà el punt de trobada de la formació al Berguedà.
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