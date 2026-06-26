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El berguedà Albert Comellas sumarà quilòmetres corrent per visibilitzar el càncer de pàncrees
El seu repte està lligat al recapte impulsat per Delfí Vilaseca a través de la venda d'exemplars del seu llibre, a qui l'uneix la voluntat de resiliència a partir de la pràctica esportiva
Aquest dissabte, el berguedà Albert Comellas s'ha proposat un nou repte esportiu. El seu objectiu és arribar als 100 quilòmetres de cursa, resseguint un circuit dins el terme municipal de Berga, amb la finalitat de visibilitzar el càncer de pàncrees. El propòsit està lligat al recapte iniciat per Delfí Vilaseca, qui destina part dels beneficis de la venda del seu llibre (Fin: tu corres, tots correm) a la recerca sobre aquesta malaltia a l'IDIBELL (l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge).
"Ens vam conèixer amb el Delfí per les xarxes socials i vam quedar per explicar-nos els nostres propòsits de vida", explica Comellas. En el seu cas, la seva història de superació està lligada a la recuperació després d'un greu accident de trànsit que va patir ara fa 14 anys, en el qual "un camió em va passar per sobre i em va causar ferides greus al cap i a tota la banda dreta del cos". "Vaig estar molt temps sense poder fer pràcticament res, i em van advertir que no podria córrer mai més", assegura. Tot i això, remarca que "si bé vaig decidir deixar els dorsals de les curses, sí que he tornat a practicar l'esport i faig reptes amb un rerefons perquè em motiva personalment".
Alguns exemples d'aquests reptes esportius són les 20 hores consecutives pujant i baixat a Queralt, o les 12 hores seguides d'anades i tornades a la Figuerassa. En aquest cas, el propòsit és assolir els 100 quilòmetres de cursa a través d'una ruta principalment per la Serra de Noet. "És un circuit força circular, que calculo completar en una hora cada volta", explica. Ara bé, reconeix que adaptarà el desafiament en funció de les condicions meteorològiques i de com respongui el seu cos: "No comptava amb aquesta situació de tanta calor. Aquests dies he estat entrenant entre la una i les tres del migdia, i es fa difícil. Si no es pot aconseguir, no passa res, el primer de tot és la salut", diu.
Malgrat aquests condicionants, Comellas fa una crida a altres apassionats de l'esport i a les curses a acompanyar-lo i sumar-se al moviment per promoure els donatius per la investigació del càncer de pàncrees. "Tot això ho faig amb el vistiplau del Delfí. A ell també li feia gràcia de participar, però ja té un altre compromís aquest cap de setmana", afirma. "El que ens va unir és el que hem viscut cadascú i aquestes ganes de tirar endavant", clou.
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