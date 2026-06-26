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Política

Ivan Sànchez s'absenta temporalment de l'alcaldia de Berga per motius de salut

El batlle romandrà de baixa per una afecció cardíaca, període durant el qual s'ha designat al primer tinent d'alcaldia, Aleix Serra, com a alcalde accidental

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, en una imatge just abans de Corpus

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, en una imatge just abans de Corpus / Lídia López

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Lídia López

Lídia López

Berga

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, s'aparta temporalment de les seves funcions al capdavant de la corporació local per motius de salut. Segons han confirmat des de l'Ajuntament de Berga, el batlle estarà de baixa a causa d'una afecció cardíaca, seguint les indicacions dels professionals sanitaris.

Des del consistori assenyalen que "durant aquest període, l'activitat municipal continuarà desenvolupant-se amb total normalitat, d'acord amb els mecanismes de funcionament i de substitució previstos". També remarquen que es garanteix "la continuïtat de l'acció de govern i la prestació dels serveis a la ciutadania". D'aquesta manera, en aquest període, l'alcalde accidental serà el primer tinent d'alcaldia, Aleix Serra.

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En darrera instància, l'Ajuntament fa una petició de respecte i comprensió a la ciutadania, apel·lant al dret a la privacitat de Sànchez. L'escrit clou desitjant-li una "ràpida i completa recuperació", per tal que "pugui reincorporar-se aviat a les seves responsabilitats institucionals".

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