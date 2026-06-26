Mor l'exalcalde de Berga Ramon Camps als 76 anys
Va representar el PSC quan era alcalde i després se'n va apartar per desavinences amb la direcció del partit
L'exalcalde de Berga pel PSC, Ramon Camps (Berga, 1950-2026) ha mort aquest divendres després d'un llarg període de malaltia. Tenia 76 anys. El dissabte hi haurà vetlla al Tanatori Ferran de la capital berguedana, des de les 10 a la 1 del migdia i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, i, posteriorment, serà incinerat a Manresa.
Va deixar una bona empremta a Berga, dins i fora de la política. Era el primer de 12 germans i és membre d’una nissaga molt involucrada en la política municipal i del país, en diferents partits. Setze anys després d’encapçalar les llistes del PSC a Berga, va aconseguir l’alcaldia el 2003, i les urnes li van impedir la reelecció el 2007. Estava casat amb Eva Garcia i és pare de dos fills, un dels quals va ser regidor d’ERC. En els anys a l'Ajuntament va coincidir, entre d'altres, amb dos exalcaldes, Josep Maria Badia (CiU) i Josep Xoy (ERC).
Després del període d'alcaldia, Ramon Camps es va anar allunyant de la direcció catalana dels socialistes fins a abandonar la militància, en l'etapa en què el partit a Catalunya estava dirigit per Miquel Iceta. Els posicionaments més catalanistes i la identitat pròpia com a PSC que reclamava Camps van col·lidir en aquell moment polític amb la direcció catalana.
En una entrevista a aquest diari recordava que "a l’inici de tot, al principi dels anys 80, quan encara no formava part del partit, el PSC m’havia anat al darrere i van organitzar-me una reunió amb Anna Balletbò, que llavors era una de les figures destacades i carismàtiques del PSC. Van intentar convèncer-me d’entrar-hi, però vaig dir que no".
Després de tenir uns mals resultats en una llista de Progrés del Berguedà, el 1983, convençut que les sigles socialistes eren "l'única manera d'arribar al govern des de partits de progrés", es va fer militant del PSC. I va arribar a governar la ciutat.
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