Sílvia Orriols, a la guerra amb la CUP de Berga
La líder d'Aliança Catalana es vana a les xarxes del fet que el seu partit s'hagi traslladat a l'antic Casal Panxo i amenaça els cupaires
Sílvia Orriols, la presidenta d'Aliança Catalana, ha publicat un tuit a la xarxa social X, l'antiga Twitter, en què es vana del fet que la seva formació s'hagi traslladat a l'antic local del Casal Panxo de Berga. L'alcaldessa de Ripoll aprofita que aquest divendres s'ha oficialitzat el trasllat del seu partit al nou local per desafiar el govern de la CUP de Berga.
La que serà la cap de llista dels orriolistes a la capital berguedana en les properes municipals, Judit Vinyes, vol treure ferro al fet que el nou local d'Aliança sigui al Casal Panxo. "No volem cap mena de conflicte ni que es pensi que hi ha alguna suspicàcia a l'hora d'haver escollit el local, ni molt menys", i recalca que "simplement, s'ha donat que nosaltres hem de marxar d'un local i n'hi ha hagut un altre, amb més espai exterior i més gran, que ha quedat lliure". "Respectem la trajectòria que ha tingut aquesta entitat a la ciutat", apunta sobre el Casal Panxo.
Tanmateix, la seva cap de formació la contradiu amb un tuit que deixa de banda qualsevol "suspicàcia" i és provocatiu: "Endevineu a on obrirem la nova seu d'Aliança a Berga... Us hem arrabassat el Casal Panxo i us arrabassarem la batllia!", diu Orriols a la xarxa social X. "Ara, xiuleu-me", conclou l'alcaldessa de Ripoll acompanyant la frase amb un e-moji somrient. Orriols fa referència així a l'acollida amb xiulets i una sonora escridassada que va rebre durant la seva visita a la darrera Patum.
En aquella ocasió, Orriols va titllar els seus crítics patumaires afirmant de "sectaris que no estimen les tradicions, que les instrumentalitzen i menyspreen". Ara continua la guerra contra l'esquerra alternativa berguedana amb un tuit que ha generat moltes respostes, algunes de les quals retreuen a l'alcaldessa de Ripoll que es burli d'ocupar un espai històric de l'independentisme berguedà.
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