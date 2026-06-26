La vigilància del bany a la riera de Merlès es replica a la Baells i punts del Llobregat
El Consell Comarcal del Berguedà demana prudència, especialment a la zona on hi ha hagut danys per l'aiguat
El sistema de vigilància amb guardes que a l'estiu es desplega des de fa uns anys a la riera de Merlès s'ha replicat per primer cop als entorns del pantà de la Baells i també en alguns trams del Llobregat al Berguedà afluents com ara el Bastareny, com ara a Bagà, per garantir el bon funcionament de les zones de bany i l'accés al medi.
Els dos dispositius s'allargaran fins a l'1 de setembre, segons ha explicat aquest divendres el Consell Comarcal del Berguedà. El seu president, Moisès Masanas, ha fet una crida a la prudència dels banyistes i a respectar les senyalitzacions i indicacions, especialment a aquells punts on el bany està prohibit pels efectes de les fortes pluges del 4 de juny, que van arrasar ponts i passeres de la riera de Merlès. També hi ha punts de captació d'aigua on tampoc està permès.
Fins ara la vigilància a la Baells es limitava a la làmina d'aigua amb una barca, en compliment del conveni entre el Consell Comarcal i l'ACA. Aquest any, però, s'ha decidit reproduir el model de la riera de Merlès pels bons resultats que hi ha hagut en els últims anys. «Els guardes passen pels espais de bany, fan un control de les persones que hi ha, els usos que en fan i també vetllen per la protecció d'aquests espais», detallava Masanas. Entre els punts que es cobriran aquest estiu hi ha la zona de Pedret, Bagà, Bastareny, Sant Joan de l'Avellanet, la zona dels Empedrats i tot el perímetre del pantà de la Baells.
Els dos dispositius tenen un cost de més de 38.000 euros, respectivament, que s'assumeix entre els ajuntaments de la riera de Merlès -alguns de fora del Berguedà, com les Llosses- i, en el cas de la zona de Llobregat, els ajuntaments de Cercs i Bagà. El Consell Comarcal es fa càrrec de la part dels entorns del pantà.
El contracte inclou un total de 536 hores de servei de guarderia rural. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas, ha destacat la «flexibilitat» dels horaris per poder respondre de forma «àgil i eficient» les necessitats a la zona en un moment d'alta freqüentació al medi per les altes temperatures. I ha recordat que aquest és un servei que es fa en coordinació amb els Mossos i els Agents Rurals, que són els que tenen capacitat sancionadora. El servei també es complementa amb un equip d'informadors sobre el terreny, que funciona a part.
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