El nou local d'Aliança Catalana a Berga vandalitzat en menys de 24 hores
L'endemà que la formació liderada per Judit Vinyes presentés la seva nova seu, on durant 17 anys va desenvolupar la seva activitat el Casal Panxo de l'esquerra independentista, ha aparegut plena de pintades
Regió7
Entre la somrient Judit Vinyes mostrant el nou local d'Aliança Catalana a Berga i el rètol i la façana plena de pintades han transcorregut menys de 24 hores.
Aliança Catalana va fer públic divendres que tindria com a seu el local que durant 17 anys i fins fa dues setmanes va utilitzar el Casal Panxo de l'esquerra independentista i hi va instal·lar un rètol i va pintar la façana amb el característic color blau de la formació. Tot seguit el rètol ha estat completament pintat i també la façana, com mostra la fotografia.
L'alcaldable d'Aliança Catalana a Berga, Judit Vinyes, ha fet públic a través de les seves xarxes socials que "ni 24h han trigat a fer el què fan millor, embrutar la ciutat de Berga!". Per la seva part, la cap de la formació Sílvia Orriols ha afirmat que "després de xiular-nos, de llençar-nos objectes, d'aixafar-nos paradetes, d'agredir-nos fins al punt d'haver d'anar a l'hospital,... l'esquerra woke s'ofèn perquè hem llogat un local a Berga que consideraven seu. Els qui reneguen de la propietat privada, planyent-se de no ser propietaris...".
El Casal continuarà
D'altra banda, en un comunicat l’assemblea del Casal Panxo, que fins fa dues setmanes ocupava el local que ara ocupa Aliança Catalana, ha volgut posar de manifest que no han estat expulsats per Aliança Catalana de l’espai sinó que els ha expulsat “l’especulació immobiliària, una autèntica xacra per al Barri Vell”.
Els portaveus de l’entitat berguedana, nascuda l’any 1999, que aglutina les lluites socials i feministes de la ciutat han assegurat que l’activitat del Casal continuarà i que ja treballen per disposar un nou espai. “No deixarem que res ens aturi, i encara menys aquells que es dediquen a sembrar la llavor del feixisme, el racisme i la xenofòbia”, expressen en el comunicat.
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