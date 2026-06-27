Entorn natural
Sara Costa, alcaldessa de Santa Maria de Merlès: "Ara mateix, el bany a la riera de Merlès és un perill"
El consistori desaconsella l'accés a l'espai tenint en compte les dificultats per acumulació de branques i arbrat, els canvis que presenta l'espai de l'aigua i les dificultats agregades en l'accessibilitat
La riera de Merlès és un punt habitual d'oci i per remullar-se durant els mesos d'estiu al Berguedà. Ara bé, la rierada del 4 de juny en va afectar greument tota la llera i fons, i per això el bany és més delicat que anys anteriors. Segons l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, "ara mateix, el bany a la riera de Merlès és un perill".
Les declaracions les ha fet aprofitant l'avinentesa de la presentació de la nova campanya de guardes rurals al voltant d'aquest espai del medi natural berguedà. Complementat en aquesta zona amb el servei dels informadors (coordinat des de Camadoca), la batllessa afirma que, malgrat l'estat de la riera, "hi continua accedint molta gent". "Ens han comentat que diverses persones, un cop arriben i se'ls explica la situació, de moment ho estan respectant molt i són conscients del que ha passat. Alguns, fins i tot, estan girant", precisa l'alcaldessa.
La principal afectació, exposa, és l'acumulació de brancada i arbrat a la llera. També remarca que "l'accessibilitat s'ha complicat molt més", tenint en compte que han desaparegut espais d'aparcament o que hi ha ponts que s'han tancat perquè no són practicables amb la situació que presenten. D'altres, directament, se'ls va emportar l'aiguat. Així mateix, si tot i això s'arriba a l'aigua, Costa posa de manifest que "el riu ha canviat", en aspectes com la fondària o el moviment de roques.
Aquesta problemàtica se suma a la quina, habitualment, tensa i agreuja la problemàtica fruit de la massificació: una carretera estreta, falta de cobertura i vehicles mal estacionats poden arribar a bloquejar l'accés dels cossos d'emergències en cas de necessitat. Una urgència que, si es tracta del risc d'incendis, s'intensifica per la situació de calor sostinguda de les últimes jornades.
Començar a recuperar mobilitat
Sara Costa ha confirmat que, la setmana vinent, des de l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès volen posar fil a l'agulla per recuperar diferents ponts per guanyar més accessibilitat, pensant especialment en els veïns que n'han de fer ús. "Molts d'aquests ponts són un pas habitual dels veïns, per tant, no parlem de què els visitants puguin arribar, sinó que els veïns els necessiten per anar a casa seva, i això és el principal motiu i el que més ens preocupa", ha recalcat. "Ens estem movent per començar a tenir més ponts operatius de seguida", ha afirmat.
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