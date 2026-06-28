El Convent de Sant Francesc rep el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb una jornada de sensibilització i memòria
L'acte inclourà la presentació del llibre de Tània Navarro, una exposició fotogràfica i un monòleg d'Eloi Martín Casanovas per visibilitzar les vivències i els drets del col·lectiu LGTBI+
Regió7
El Convent de Sant Francesc acollirà la Jornada de Commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ el pròxim dimarts 30 de juny de 10 h a 12 h. Sota el títol "Darrere cada orgull, una història", l'acte és organitzat per Serveis Territorials de la Catalunya Central (Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya), amb col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga.
L'esdeveniment, obert a tota la població, comptarà amb la presentació a càrrec de la reconeguda presentadora i activista pels drets LGTBIQ+, Brigitta Lamoure. A més, comprendrà la presentació del llibre de Tània Navarro “La infància d'una transsexual en la dictadura”, així com una exposició fotogràfica sobre la vida de l'autora, realitzada per Luca Gaetano Pira.
Tània Navarro és una dona trans de 70 anys que va viure les conseqüències d'éssers trans durant el període del franquisme, patint judicis i maltractaments per part de la seva família i de la societat, arribant a estar empresonada i rebre tortures per la seva identitat.
Addicionalment, es gaudirà d'un monòleg a càrrec d’Eloi Martín Casanovas, monologuista i actor transsexual.
Els serveis
Recordar també que la comarca compta amb el Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI+. Aquest servei és especialitzat en diversitat afectiva, sexual i de gènere. Ofereix informació i acompanyament a persones LGTBIQA+, a famílies i també a professionals, especialment davant de situacions de discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en qualsevol àmbit de la seva vida.
Altrament, l'acompanyament, atenció i informació a persones LGTBI+, als seus familiars i a també a professionals, que han patit, pateixen o estan en risc de patir LGTBI-fòbia.
- Informació general i sobre recursos LGTBI+.
- Assessorament i acompanyament en processos personals d’identitat sexual i de gènere.
- Denúncies administratives i incidències: atenció i gestió davant actes/omissions LGTBI-fòbics.
- Tramitació del canvi de nom o sexe al Registre Civil o canvi de nom a la targeta sanitària o de discapacitat, per a persones trans* i intersexuals, tant menors com majors d’edat.
- Intervenció en l’entorn de les persones LGTBI+: sessions de sensibilització: educació, salut, entitats, laboral...
- Derivacions: atenció psicològica, assessorament jurídic, SOCTrans.
Per a assegurar l'assistència, és preferible inscriure's a través d’aquest enllaç.
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