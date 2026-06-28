Rescaten un excursionista ferit després d'un despreniment de pedres al Pedraforca
L'home ha caigut una vintena de metres, ha perdut el coneixement i ha estat evacuat en helicòpter fins al camp de futbol de Saldes, on l'esperava el SEM
Un excursionista ha resultat ferit aquest diumenge al matí després de ser colpejat per unes pedres mentre feia una ruta al peu del Pedraforca, al terme municipal de Saldes. L'home ha caigut aproximadament una vintena de metres pel pendent i ha quedat inconscient durant uns instants.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9.57 hores quan un company que feia la ruta amb ell ha trucat per alertar que l'home havia rebut l'impacte de les pedres i no responia. El grup estava format per tres excursionistes.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, un helicòpter amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i un equip de terra, així com un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Segons ha informat el cos de bombers, després de rebre l'impacte de les pedres, l'home ha caigut uns 20 metres pendent avall. A conseqüència de l'accident ha perdut el coneixement, tot i que l'ha recuperat abans de l'arribada dels equips d'emergència. Els bombers l'han rescatat i l'han portat fins a Saldes. Allà un helicòpter del SEM ha aterrat al camp de futbol, per fer l'evacuació cap a un centre sanitari. Es desconeix l'estat del ferit.
Estem treballant per ampliar la informació.
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