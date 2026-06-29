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Albert Comellas completa 60 quilòmetres en el seu desafiament per fer visible el càncer de pàncrees
Comellas va sumar més de set hores de cursa contínua, però els condicionants meteorològics per les altes temperatures registrades el van fer desistir
Després de més de set hores de cursa en un inclement dissabte d'estiu a Berga, Albert Comellas va aconseguir superar la barrera dels 60 quilòmetres de cursa contínua. El berguedà va haver de desistir de l'objectiu dels 100 quilòmetres per la situació de calor, però es mostra satisfet d'haver pogut contribuir a visibilitzar el càncer de pàncrees.
En total, Comellas va sumar 7 hores, 35 minuts i 36 segons de cursa que li van permetre completar 60,51 quilòmetres. Els va fer dins del recorregut circular prèviament dibuixat pel mateix corredor, en una ruta dins el terme municipal de Berga i amb molt pas per la serra de Noet.
"No va poder ser", ha dit, recalcant que "feia moltíssima calor i l'estona del migdia era com un infern". "Hi havia trams que l'aire era tan calent que en costava respirar", afirma, explicant que aquests condicionants meteorològics el van impulsar a aturar el desafiament un cop completats 60 quilòmetres. "La salut és el primer", referma.
Sigui com sigui, el propòsit s'ha assolit. I és que la finalitat d’aquesta iniciativa era promoure el recapte de fons per contribuir a la recerca del càncer de pàncrees. Es tracta d’una col·laboració amb Delfí Vilaseca, autor del llibre Fin: tu corres, tots correm, que destina part dels beneficis assolits amb la venda a la investigació sobre aquesta malaltia de l'IDIBELL (l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge).
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