Una fuita de gas a Bagà deixa el poble sense subministrament
La fuita s'hauria produït de manera fortuita en una obra, i no ha provocat víctimes, però sí s'ha hagut de desallotjar un edifici
Un edifici i la zona esportiva desallotjada, i bona part de Bagà sense subministrament de gas és el resultat d'una fuita que s'ha produït aquest migdia a la població. Segons sembla, els fets s'haurien originat quan una serra radial que estava tallant l'asfalt per unes obres ha acabat perforant la canonada.
A les 12.31 hores s'ha avisat de l'incident, a l'alçada del número 24 del carrer de Pau Casals, però no ha estat fins passada la una del migdia quan s'ha vist l'abast de la fuita. Aleshores, els Bombers de la Generalitat i tècnics de la companyia han decidit evacuar la zona i buidar tot el circuit de subministrament de gas de la població. Això ha provocat que els veïns es quedessin sense gas durant l'hora de dinar.
Un cop el circuit es buidi, es podrà començar a treballar en la reparació, i després es podrà tornar a omplir el circuit, cosa que no succeirà fins passades les 4 de la tarda.
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