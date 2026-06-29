Necrològica
Mor Jesús Perarnau, expresidient de la Penya Boletaire i ànima de Televisió del Berguedà
La vetlla tindrà lloc aquesta tarda al Tanatori Ferran de Berga, i la cerimònia de comiat es desenvoluparà demà al matí, a la parròquia de Sant Bartomeu de la Valldan
Jesús Perarnau i Vilaseca ha mort aquest dilluns, 29 de juny, a l'edat de 77 anys. Perarnau va ser un membre destacat de la Penya Boletaire de Berga i també serà recordat per la seva col·laboració activa amb el projecte de la Televisió del Berguedà.
L'any 2011, l'assemblea de la Penya Boletaire va decidir nomenar Perarnau com a president de l'entitat. Havia estat membre de l'anterior junta, liderada per Lluís Gonfaus, i soci de l'associació des de feia més de 20 anys. Va assumir el repte d'acostar el grup als joves i encapçalar una escolta activa dels membres. L'any 2017 es va apartar del càrrec per motius personals, donant pas a l'actual president, Ramon Minoves. Aquell mateix any, se'l va reconèixer amb el títol de Boletaire d'Honor, juntament amb Gemma Puig i Joaquim Mas.
Perarnau també ha deixat una empremta destacada en la família de la Televisió del Berguedà, on va participar en iniciatives tan consolidades i celebrades com les retransmissions en directe de la Patum. A més, va ser membre i impulsor de l'associació Amics de la Televisió de Berga. Des del canal han mostrat la seva tristesa sobre la pèrdua de Jesús Perarnau, en un escrit on s'han referit a la seva "implicació, disponibilitat i generositat" a l'hora de fer possible les emissions de les festes de Corpus, afirmant que va ser una persona que "sempre hi era quan calia, treballant amb discreció, però amb un compromís absolut amb el Berguedà, contribuint perquè tot sortís bé".
Aquesta tarda, entre les 16.00 i les 20.00 hores, el Tanatori Ferran de Berga acollirà la vetlla. La cerimònia de comiat serà demà, 30 de juny, a les 10.30 hores a la parròquia de Sant Bartomeu de la Valldan. Posteriorment, serà enterrat al Cementiri de Berga.
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