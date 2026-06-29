Economia local
Olvan fidelitza la clientela als comerços locals impulsant una targeta amb avantatges
Dins les polítiques de promoció econòmica, el consistori també ha reforçat el servei del Sindicat posant en marxa una oferta de menjador social
L'Ajuntament d'Olvan se les continua empescant per fidelitzar la clientela als establiments del municipi. Després de fer realitat el projecte del Sindicat, que en menys d'un any de vida ja s'ha consolidat com una iniciativa referent a Catalunya per a l'impuls d'un model de botigues multiservei amb molt recorregut a les poblacions rurals, el consistori obre la porta a un nou pla per continuar desenvolupant la promoció econòmica al nucli. Es tracta de la targeta Fer Poble, un recurs que ofereix avantatges als titulars per tal de retenir les compres a Olvan i Cal Rosal.
Ja fa unes setmanes que el carnet està en marxa i se situa al tomb dels 200 usuaris, majoritàriament olvanesos, tot i que també se l'han fet residents als pobles del voltant com Avià, Casserres, Berga, Gironella, Puig-reig o la Quar. Els titulars poden gaudir de diferents promocions: des d'acumular un percentatge de la despesa del tiquet per a futures compres fins a obsequiar les persones que adquireixen un menú amb el cafè gratuït.
Actualment, els comerços participants són Naturcadí, El Carrilet i Sol i Cel, de Cal Rosal, i la Perruqueria Laia's i el Sindicat, a Olvan. Tothom qui ho desitgi pot donar-se d'alta a través de l'Ajuntament d'Olvan i, de la mateixa manera, la resta de comerços del municipi també es poden adherir al projecte. De fet, la previsió del consistori és que la iniciativa continuï creixent, per exemple, vehiculant d'altres serveis oferts també des de la corporació local. En definitiva, remarquen l'objectiu de treballar per "mantenir viu el teixit comercial del municipi".
Una estratègia conjunta, amb el Sindicat al centre
Segons comparteixen des de l'Ajuntament, l'acció de la targeta de fidelització és finançada per un fons Next Generation europeu, i s'emmarca dins del projecte del Sindicat d'Olvan. Precisament, la corporació ha aprofitat l'avinentesa per donar a conèixer una altra iniciativa, que en aquest cas ja fa més de dos mesos que camina.
Es tracta de la posada en marxa de la cuina social del Sindicat. Aquest servei prepara diàriament un centenar d'àpats, a l'hora de dinar, que ha estat donant servei a l'Escola d'Olvan i a la Llar d'Infants Pit-roig, però també a tothom del municipi que ho desitja, sota encàrrec. El menú consta d'un primer plat, un segon plat, postres, pa, vi i aigua, coincidint amb la proposta de l'escola. Es tracta d'una elaboració validada per una nutricionista i que incorpora productes de proximitat.
El menú té un preu de 8,50 euros per a tothom qui se l’emporta a casa i també pels majors de 65 anys. Pel públic menor de 65 anys, el cost és de 10 euros, que passen a ser-ne 9 si es disposa de la targeta Fer poble. L'Ajuntament estima que, diàriament, han fet ús del servei entre 10 i 15 persones, dinars que sumats als de l'escola i l'escola bressol arriben al centenar.
Així, atenent la bona rebuda, es preveu continuar oferint el servei durant els mesos de juliol i agost, mesos en què el Sindicat també funcionarà com a refugi climàtic del municipi. Cal tenir present que, més enllà de facilitar als usuaris —principalment, gent gran— una proposta alimentària nutricionalment equilibrada, de qualitat i a un preu assequible, la iniciativa també té per finalitat combatre la soledat no desitjada facilitant un espai de trobada. Un punt d'interacció que, tal com reivindiquen des del consistori, "tothom se'n pot beneficiar, independentment de l'edat".
El servei de la cuina social del Sindicat és a càrrec del personal de la Fundació Horitzó, l'entitat del tercer sector amb seu a Berga que treballa per a la incorporació al món laboral de persones amb problemes de salut mental.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
- Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe