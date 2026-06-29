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Puig-reig manté la biblioteca oberta tot l'estiu per servir com a pol cultural i refugi climàtic
El centre recupera la iniciativa dels lots d'estiu, amb propostes variades de lectura preparades pels seus usuaris i que l'any passat van cridar l'atenció de 145 persones
Regió7
La Biblioteca Guillem de Berguedà, l'equipament municipal de Puig-reig, no fa vacances aquest estiu. Així ho han confirmat des de l'Ajuntament de Puig-reig, tot destacant que la finalitat és doble: consolidar el seu atractiu com a centre cultural i d'oci referent al municipi i garantir el confort del veïnat servint com a refugi climàtic.
En concret, la biblioteca obrirà en horari d'estiu: totes les tardes de dilluns a divendres (de 15.30 a 20.00 hores), així com els matins de dimarts i dijous (de 09.30 a 13.30 hores). L'espai ofereix diferents zones destinades al lleure i l'estudi, amb climatització i la seva habitual oferta: lectura, sala d'estudi, jocs, connexió digital i tallers. A més, com ja és habitual, la biblioteca ha començat la producció de lots d'estiu, i usuaris de totes les edats ja poden demanar les propostes de lectura que no hauran de tornar fins al setembre. L'any passat es van preparar 135 lots i es preveu que aquest estiu la xifra sigui superior.
Tot plegat és possible pel fet que la corporació local ha allargat les contractacions, per poder mantenir el servei i oferir un espai més de refugi climàtic. En aquest sentit, des de l'Ajuntament recorden que el municipi de Puig-reig comptarà també amb la Llar Dr. Llaveries com a refugi climàtic, oberta de 08.00 a 20.00 hores tots els dies excepte els dimecres. En paral·lel, el poble també disposa, com a espai per refrescar-se i passar l'estona, la piscina municipal, que allargarà la temporada fins al 10 de setembre (si les condicions meteorològiques ho permeten).
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