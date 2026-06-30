El Consell Comarcal del Berguedà estrena una agència que ajudarà els municipis a afrontar la transició ecològica
La nova Agència de Transició Ecològica, finançada per la Diputació de Barcelona, aspira a ajudar els municipis a estalviar entre un 7% i un 15% de les seves factures amb projectes alineats amb la transició energètica i la mitigació dels efectes de la sequera
El diputat d'Acció Climàtica, Marc Serra, ha elogiat el Parc solar de Saldes, ja que l'entén com un clar exemple de projecte enfocat a millorar l'eficiència del territori, alhora que recupera uns terrenys que abans s'utilitzaven per explotar unes mines de carbó
El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat aquest dimarts l'Agència de Transició Ecològica, un nou servei impulsat gràcies a la Diputació de Barcelona que servirà per donar suport als ajuntaments del territori a l'hora d'afrontar projectes relacionats amb les energies renovables i més eficients, com ara el parc solar de Saldes. Un altre dels grans eixos en què se centrarà serà en l'estalvi d'aigua, ajudant els consistoris a millorar la gestió de les xarxes d'abastament i, així, minimitzar les pèrdues. La iniciativa ha estat ben rebuda pels municipis, ja que la majoria ja han manifestat que en volen faran ús.
La nova agència, que segueix un model que funciona des de fa més d'una dècada a Osona, servirà per "posar a disposició dels ajuntaments interessats recursos tècnics per impulsar projectes relacionats amb les energies renovables, però també per fer una gestió més eficient d'equipaments municipals, de l'enllumenat públic i per aconseguir estalvis econòmics importants, per exemple", segons ha detallat Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona.
El servei s'ha engegat amb una partida de 263.000 euros alliberats per a un termini de dos anys, amb la previsió de mantenir-ho més endavant si acaba donant bons resultats. En aquest sentit, el diputat confia que de la feina derivada de l'agència es puguin assolir estalvis d'entre un 7% i 15% de les factures municipals. I això serà possible gràcies a "portar una bona comptabilitat energètica a partir d'un programari específic que en farà el seguiment de forma temàtica i descentralitzada des del Consell Comarcal", afegeix.
També s’elaboraran informes de millora, es proposaran mesures d’eficiència energètica a partir de l’anàlisi de dades i es faran visites d’avaluació als municipis que ho sol·licitin. A més, l’Agència donarà eines als ajuntaments pel que fa a les tasques d’anàlisi i d’elaboració de propostes de planificació energètica i territorial.
El Berguedà, una comarca prioritària en l'àmbit de l'energia
Per a la Diputació de Barcelona, "el Berguedà és una comarca prioritària pel que fa a la resposta que podem donar davant l'escalfament global, les onades de calor, el canvi climàtic o altres fenòmens com la sequera", segons assegura el diputat Marc Serra. Aquesta visió justifica els 11 milions d'euros que la Diputació ha invertit en iniciatives d'energies renovables a quasi tots els municipis del Berguedà, en el marc del projecte Renovables 2030.
En aquest sentit, la jornada d'aquest dimarts ha inclòs una visita al Parc solar de Saldes, un espai construït sobre antics terrenys vinculats a l'explotació de mines de carbó que "exemplifica la transformació del territori cap a nous usos sostenibles", segons Serra.
El diputat ha posat de relleu que “el parc de Saldes és un projecte icònic que condensa el nostre compromís amb la transició energètica” i ha subratllat que els dos parcs solars tenen, a més, característiques complementàries: un destinat a l’autoconsum compartit de la ciutadania mitjançant la cooperativa energètica local, i l’altre per subministrar energia a la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa.
Accions per mitigar els efectes de la sequera
Un altre dels grans eixos en què se centrarà l'Agència és ajudar els ajuntaments a promoure actuacions per garantir un major estalvi d'aigua que els permetrà estar previnguts per a possibles episodis de sequera. Per això, es treballarà en l'anàlisi i l’impuls de mesures per restaurar i protegir el cicle de l’aigua, optimitzar la demanda i millorar l’eficiència dels abastaments, així com en la recerca de nous recursos hídrics, especialment als municipis més afectats per la seva escassetat.
Així mateix, es posarà en marxa un sistema de comptabilitat i de seguiment dels consums similar al de l’energia, amb control de factures, sistemes d’alerta i gestió de contractes. També es donarà suport a la digitalització de les xarxes i a la telegestió dels sistemes d’abastament, així com als municipis amb gestió directa del servei.
L'Agència, a més, elaborarà fulls de ruta personalitzats per als municipis adherits, prioritzant els més petits i amb menys capacitat tècnica, amb l’objectiu d’incorporar entre 15 i 20 municipis cada trimestre i arribar al conjunt de la comarca en un termini aproximat de sis mesos. També es preveu oferir acompanyament en l’obtenció de finançament i en la redacció i execució de projectes.
Un estudi per saber quanta aigua hi ha disponible
La jornada s’ha completat amb una trobada amb alcaldes i alcaldesses al Consell Comarcal del Berguedà, on s’han presentat les línies de treball de la nova Agència i s’ha compartit l’estudi de disponibilitat d’aigua del Baix Berguedà, una eina clau que servirà per planificar els recursos hídrics en un possible context de sequera.
L’objectiu de l’estudi ha estat fer una diagnosi de la disponibilitat dels recursos hídrics de la comarca per a l’abastament d’aigua potable a la població, tenint en compte l’actual situació de sequera i les futures projeccions climàtiques, així com fer una avaluació preliminar de les mesures d’adaptació i alternatives d’abastament a escala supramunicipal. L’estudi inclou una proposta d’elements i actuacions per afavorir la retenció, l’emmagatzematge i l’estalvi, tot prioritzant les solucions basades en la natura.
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