Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
Els Bombers transporten en helicòpter els bombers del GRAF per a poder combatre les flames
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Manresa
Un helicòpter trasllada bombers del GRAF a una zona de difícil accés a Gisclareny on s'ha declarat un incendi. Els agents són helitransportats per combatre a peu d'incendi un foc al qual seria impossible arribar per terra. 7 dotacions dels Bombers, i unitats dels Mossos i Agents Rurals treballen a la zona. També es combaten les flames amb un helicòpter bombarder.
L'avís s'ha donat a les 16.06 hores a la Solana de la Boixassa, i tot apunta que es tractaria d'un foc originat per un llamp.
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