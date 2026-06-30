Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agustín UbalVilanova del CamíJonatan AndicFesta Major Sant Vicenç de CastelletEric GarciaControls policials
instagramlinkedin

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Els Bombers transporten en helicòpter els bombers del GRAF per a poder combatre les flames

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Un helicòpter trasllada bombers del GRAF a una zona de difícil accés a Gisclareny on s'ha declarat un incendi. Els agents són helitransportats per combatre a peu d'incendi un foc al qual seria impossible arribar per terra. 7 dotacions dels Bombers, i unitats dels Mossos i Agents Rurals treballen a la zona. També es combaten les flames amb un helicòpter bombarder.

L'avís s'ha donat a les 16.06 hores a la Solana de la Boixassa, i tot apunta que es tractaria d'un foc originat per un llamp.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
  2. La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
  3. Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
  4. El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
  5. El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
  6. Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
  7. L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  8. L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

El Consell Comarcal del Berguedà estrena una agència que ajudarà els municipis a afrontar la transició ecològica

El Consell Comarcal del Berguedà estrena una agència que ajudarà els municipis a afrontar la transició ecològica

El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es penja deu medalles a la Copa d’Espanya infantil i júnior

El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es penja deu medalles a la Copa d’Espanya infantil i júnior

El Festival de Música Antiga dels Pirineus viatja a 12 poblacions de la Catalunya central

El Festival de Música Antiga dels Pirineus viatja a 12 poblacions de la Catalunya central

Ampans celebra la graduació dels joves del FAR, l’escola de Noves Oportunitats

Ampans celebra la graduació dels joves del FAR, l’escola de Noves Oportunitats

Marc Pubill, defensa de Manresa de la selecció espanyola: "Si un jugador com Julián Álvarez no està bé, deixa de ser tan bo"

Marc Pubill, defensa de Manresa de la selecció espanyola: "Si un jugador com Julián Álvarez no està bé, deixa de ser tan bo"

Obertes les inscripcions del curs gratuït de soldadura de la MICOD

Obertes les inscripcions del curs gratuït de soldadura de la MICOD
Tracking Pixel Contents