Commemoració de l'Orgull
Alberto Lacasta, director general de Polítiques Públiques LGBTI+ del Govern: «El SAI s’ha reforçat amb la nova llei»
Lacasta destaca la funcionalitat i potencial de la xarxa del Servei d'Atenció Integral, que arreu de Catalunya suma més d'un centenar de punts
Fa gairebé dos anys que Alberto Lacasta ocupa el càrrec de director general de Polítiques Públiques LGBTI+ del Govern de la Generalitat. Un cop aprovada la Llei 13/2025, dedicada a la protecció del col·lectiu LGTBIQ+ a Catalunya, la seva acció està enfocada en tres pilars principals.
Lacasta els ha compartit en el marc de la seva visita a Berga, on ahir es va desenvolupar l'acte central del 28-J a la Catalunya Central.
Quines han estat les prioritats de l’àrea des que va entomar el càrrec?
Vam arribar que hi havia la negociació de la Llei dels drets de les persones LGBTI i l’erradicació de l’LGBTI-fòbia. La vam aprovar a finals de l’any passat i, a partir d’aquí, les nostres prioritats han estat tres: la consolidació de la xarxa SAI, la visibilització de les persones grans del col·lectiu, i l’impuls d’una atenció comunitària.
Com plantegen l’enfortiment del SAI?
El Servei d’Atenció Integral ha de garantir l’acompanyament a totes les persones del col·lectiu i tot l’entorn. Hem de fer possible que tothom visqui millor i més lliure de discriminacions, i entenem que l’eina per aconseguir-ho són els SAI, un recurs que es veu reforçat amb la nova llei. Tenim 114 punts a tot Catalunya i això fa que tinguem referents arreu del territori per tal de fer arribar la política pública de l’àrea.
El suport a la gent gran, com l’enfoquen?
Vam adquirir el compromís com a Govern d’elaborar un pla específic per a les persones grans del col·lectiu. Les entitats que hi treballen ens ho han demanat perquè tenen un punt de vulnerabilitat que hem de poder ajudar a disminuir o erradicar. Hi hem treballat de forma transversal tots els departaments de la Generalitat i esperem poder-lo presentar al Consell Nacional d’enguany.
Finalment, parla d’un reforç de l’atenció comunitària.
Sí. És un nou servei que volem oferir dins del mateix SAI, per treballar de forma comuna algunes problemàtiques. Es tracta de capacitar els referents perquè puguin activar certes dinàmiques quan detectin diverses persones que comparteixen certes característiques de vulnerabilitat, per treballar comunitàriament la seva problemàtica perquè, sovint, és més efectiu que un acompanyament individual.
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