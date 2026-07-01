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Agenda

Berga fa lloc a la dansa contemporània i a Elena Gadel dins el programa d'El Forn

El format tindrà lloc els dies 3 i 4 de juliol, en la mostra d'arts escèniques i música que es desplega a l'amfiteatre del Lledó

Un concert, en el marc de l'edició del 2024 d'El Forn

Un concert, en el marc de l'edició del 2024 d'El Forn / Ajuntament de Berga

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Regió7

Berga

Berga enceta el juliol amb la 9a edició d'El Forn. La mostra d'estiu d'arts escèniques i música al carrer ha programat enguany dues propostes, que es duran a terme a l'amfiteatre del parc del Lledó els dies 3 i 4. En concret, el format fa lloc aquest 2026 a la dansa contemporània i a una veu femenina.

What if, a càrrec de LAD Dance Company i sota la direcció del coreògraf gallec Iago Alonso, obrirà l'agenda de la cita. Quantes vegades hem imaginat un canvi de rumb? Habitualment, els grans canvis comencen amb un pensament fugaç: "Què passaria si...?". Quatre ballarins i ballarines guiaran l'espectador en aquest camí de reflexions, on les emocions afloren a la superfície. Els protagonistes són Cristhian Avendaño, Alisson Brigitte, Vega Escribano i la berguedana Maria Montañà. Serà divendres, a partir de les 20.00 hores, i l'accés és lliure i gratuït.

L'endemà, Elena Gadel presenta La dona que em vesteix, el projecte més personal, valent i madur de la cantant, com a compositora i intèrpret. Després de vuit anys de silenci discogràfic, l’artista torna amb un treball que neix d'una necessitat creativa profunda: explicar-se des d’un lloc més honest, més lliure i més conscient. L'Elena explora l'amor, la maternitat, el desig, la pèrdua, la fragilitat i la celebració de la vida, amb influències que transiten entre la cançó d’autor, el pop i subtils reminiscències flamenques. L'acompanyaran Toni Pagès als teclats, percussió i programacions, i Marc López a la guitarra. El concert serà dissabte, a les 22.00 hores, i les entrades costen 15 euros anticipada i 18 a taquilla.

Notícies relacionades i més

La iniciativa d'El Forn és impulsada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i té el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del Programa.cat.

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Berga fa lloc a la dansa contemporània i a Elena Gadel dins el programa d'El Forn

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