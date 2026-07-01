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Els Bombers donen per controlat l'incendi de Gisclareny però segueixen fent revisions

El foc quer ahir va mobilitzar nou dotacions entre les quals dues aèries ha quedat redut a una fumerola

Imatge d'arxiu d'un camió dels Bombers de la Generalitat

Imatge d'arxiu d'un camió dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Aquest dimecres els Bombers de la Generalitat han seguit treballant en l'incendi de Gisclareny que es va generar ahir dimarts a la tarda. L'avís a emergències es va fer a les 16.06 hores a la Solana de Boixassa, una zona de difícil accés. Els cos d'emergències hi va desplaçar nou dotacions entre les quals se'n van requerir dues d'aèries per a transportar els agents i combatre les flames des de l'aire.

Avui al migdia només quedava una fumerola vigilada per tres dotacions que seguien fent revisió. Segons explica el cos d'emergències, el foc ha cremat pins i camps agrícoles.

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