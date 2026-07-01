Mobilitat
Les restriccions d'accés amb vehicles de motor a Pedret arrencaran aquest cap de setmana
La mesura s'aplicarà els dissabtes i diumenges de juliol, i cada dia del mes d'agost, oferint com a alternativa el servei del Bus Urbà de Berga
Els ajuntaments de Berga, Cercs i el Consell Comarcal del Berguedà han acordat tornar a restringir l'accés a Pedret amb vehicles de motor durant els mesos d'estiu. La mesura s'ha anat implementant els darrers anys amb l'objectiu d'evitar l'acumulació de vehicles estacionats als vorals de la calçada i en altres zones on no es permet aparcar, fet que comporta problemes de circulació i impedeix l'arribada dels serveis d'emergències en cas de necessitat. A més, també suposa un greuge pel que fa a l'abandonament de residus i la degradació de l'entorn natural.
Segons han confirmat en un comunicat conjunt per part de les tres administracions, la limitació de la mobilitat es posarà en marxa aquest cap de setmana. En concret, s'aplicarà cada dissabte i diumenge durant el mes de juliol, des de les 06.00 de dissabte i fins a les 22.00 hores de diumenge; mentre que a l'agost la limitació serà diària, de dilluns a diumenge, fins al dia 30.
La mesura implica la prohibició de circulació a tota mena de vehicles de motor, a excepció del veïnat i els serveis de la zona. També es permet el pas als taxis, al transport de visites guiades i per esdeveniments culturals programats a l'església de Sant Quirze de Pedret mentre la restricció sigui vigent. En aquest cas, els vehicles autoritzats poden circular fins a la zona de l'abocador, on hi ha el cadenat que impedeix el pas de vehicles.
En tot cas, els vehicles privats tindran prohibit transitar-hi, en les dates assenyalades, des de l'inici del camí (al costat de l'Institut Guillem de Berguedà). En aquest punt, es reforçarà la senyalització per informar sobre el tancament. Agents de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i els Agents Rurals coordinaran les tasques de vigilància, recordant que els conductors que incompleixin la restricció per accedir a la zona seran sancionats.
Servei de bus
Per tal de facilitar l'accessibilitat al lloc, l'Ajuntament de Berga, l'Ajuntament de Cercs i el Consell Comarcal del Berguedà han acordat ampliar el servei del Bus Urbà de Berga per facilitar el desplaçament fins a Pedret. Serà el tercer any consecutiu que s'implementi, circulant els dos últims caps de setmana de juliol (dies 18, 19, 25 i 26) i de l'1 al 30 d'agost.
La línia neix a partir de la reformulació de l'L2-Avià, que es converteix en aquest període en l'L2-Pedret. Es distribueix en 11 parades i quatre serveis diaris: 09.50, 13.30, 16.45 i 19.45 hores. El recorregut de la ruta és el següent: Plaça de la Creu - Font del Ros - Rasa dels Molins - Hotel d’Entitats - Institut - Pedret abocador (arribada) - Pedret abocador (sortida) - Institut - Ambulatori - Plaça Viladomat - Plaça de la Creu.
L'Ajuntament de Berga assumirà el cost del servei diari entre setmana, mentre que l'Ajuntament de Cercs i el Consell Comarcal cobrirà el funcionament dels dissabtes i diumenges. En tot cas, no es tracta d'un servei gratuït, i el preu del viatge serà l'habitual del Bus Berga: 1 euro. També es podrà fer ús de la T-10 del Bus Berga, que es pot recarregar tantes vegades com calgui. Expedir la targeta té un cost de dipòsit de 2 euros (reemborsables en cas de retornar el títol) i es pot adquirir al servei d'administració d'Alsa (passeig de la Pau).
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