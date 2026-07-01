Administració
La renovació dels documents d'identitat s'agilitza a Berga amb el servei VIDOC
El vehicle del CNP visitarà periòdicament la capital del Berguedà, incorporant el tràmit del passaport i entregant la documentació al moment
Regió7
Ara farà dos anys que Berga va recuperar el servei de renovació del DNI. Agents del Cos Nacional de Policia es desplacen mensualment (a excepció de l'agost) a l'Hotel d'Entitats de la ciutat on, amb cita prèvia, atenen els veïns i veïnes que requereixen el tràmit. A partir d'aquest juliol, la capital del Berguedà acollirà el Servei VIDOC, un vehicle integral de documentació que permet l'expedició i renovació dels documents d'identitat en municipis que no tenen comissaria fixa. Aquest recurs dotarà de més agilitat la gestió, tenint en compte que es farà entrega dels documents al moment, i també s'amplia, sumant el passaport.
Segons han informat des de l'Ajuntament de Berga, aquesta unitat mòbil del CNP s'ubicarà davant de l'Hotel d’Entitats i permetrà tramitar la documentació i recollir-la en el mateix moment. Hi haurà un total de 50 cites disponibles, incloent-hi el DNI i el passaport (es tramitarà un màxim de cinc primeres inscripcions del DNI i quatre passaports de menors d'edat). Per a l'expedició de qualsevol document, independentment de l'edat (fins i tot els nounats) han de ser presents en el moment de l'expedició.
El servei s'oferirà de forma periòdica a partir del mes de juliol, a excepció de l'agost, en què no hi haurà servei. La data prevista per a la posada en marxa del servei VIDOC serà el 15 de juliol, però la sol·licitud de cita prèvia s'obrirà el 3 de juliol, a les 09.00 hores. En aquest sentit, des del consistori remarquen que cada cita servirà per renovar un únic document, per tant, en cas de voler renovar el DNI i el passaport, serà necessari sol·licitar dues cites, una per a cada document. Un cop finalitzada la reserva, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic confirmant la cita.
D'altra banda, es manté la possibilitat que l'equip mòbil del CNP es desplaci al domicili d'algun interessat en cas que la persona no pugui desplaçar-se fins al vehicle VIDOC per incapacitat o situació de dependència severa. En cas de residir a Berga, caldrà sol·licitar el servei i justificar la motivació enviant un correu electrònic a l'adreça citadnidomicili@ajberga.cat i aportant un seguit de documentació i informació acreditativa. Un cop s'hagi verificat la petició, l'equip mòbil del CNP es posarà en contacte amb la persona per acordar el dia i l'hora de la tramitació.
Tramitació i renovació del DNI
El servei permetrà la renovació del DNI en cas de caducitat o deteriorament, per canvi de domicili, per pèrdua o sostracció i també en casos de primera inscripció (quan l'anterior document que es disposava no era un NIE). El DNI s'ha de renovar dins dels últims 180 dies de vigència del document. La renovació del DNI té un cost de 12 euros i caldrà fer el pagament en efectiu. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI anterior (sempre que la motivació de la renovació no sigui la pèrdua o sostracció d’aquest, fet que implicarà presentar la denúncia corresponent), una fotografia recent i en color del rostre de la persona, amb fons blanc i uniforme, de 32x26 mil·límetres.
En cas de canvi de domicili o primera inscripció, caldrà aportar el certificat d'empadronament expedit amb un mínim de 90 dies abans de la tramitació del DNI. En les primeres inscripcions també serà necessari facilitar la partida de naixement amb data d'expedició, com a màxim 6 mesos abans del dia de la tramitació. Per a tramitacions de menors de 18 anys, es requerirà la presència de la persona interessada (menor d'edat), qui en tingui la tutela, pàtria potestat o apoderament. En cas contrari, caldrà aportar l'autorització del pare, mare o tutor/a legal.
Tramitació i renovació del passaport
El passaport es pot renovar dins dels últims dotze mesos de vigència del document. La renovació del passaport té un cost de 30 euros i caldrà fer el pagament en efectiu. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI en vigor, una fotografia recent i en color del rostre de la persona, amb fons blanc i uniforme, de 32x26 mil·límetres. En cas de sol·licitar la renovació d'un passaport que es troba en vigor (sempre que la motivació de la renovació no sigui la pèrdua o sostracció d'aquest, fet que implicarà presentar la denúncia corresponent) caldrà presentar el passaport per tal que sigui inutilitzat físicament, evitant que el document vigent continuï en circulació.
Per a tramitacions de menors de 18 anys, es requerirà la presència de la persona interessada (menor d'edat), les dues persones progenitores documentades amb el DNI i caldrà presentar el llibre de família o la partida de naixement de la persona interessada.
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