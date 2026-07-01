Rescaten un escalador ferit per la caiguda d'una pedra al Pedraforca
Amb un company estaven fent la via Homedes, la mateixa que ja va registrar dos accidents similars el cap de setmana passat
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest migdia amb helicòpter un escalador que ha resultat ferit al Pedraforca. L'home estava fent la via Homedes amb un company quan s'ha desprès una pedra i l'ha colpejat. És el quart ferit per caiguda de pedres al Pedraforca des del cap de setmana.
En el cas d'aquest dimecres, l'escalador no ha caigut, però sí que ha patit un fort cop a l'esquena, per la qual cosa han avisat els serveis d'emergència a les 12.28 hores. Els Bombers han activat l'helicòpter del GRAE que s'ha desplaçat fins al lloc i ha fet un gruatge per a recuperar el ferit i traslladar-lo fins al refugi. Un cop allà, ha estat acompanyat fins a l'ambulància que l'ha portat fins a l'hospital.
Aquest passat cap de setmana ja es van registrar dos accidents per caiguda de pedres a la via Homedes del Pedraforca. El dissabte l'helicòpter del GRAE va treballar en el rescat d’un escalador que havia patit una caiguda d’uns 6 metres a la via Homedes després de trencar-se una pedra de la qual s’estava agafant.
Per la seva banda, diumenge al matí, un guia que feia l’aproximació a la via Homedes va resultar colpejat per una pedra provinent d’una cordada que es trobava més amunt. El cop li va provocar una caiguda d’entre 10 i 20 metres per un terreny pedregós i va quedar inconscient. Després de monitorar-lo, administrar-li medicació i immobilitzar-lo, el van extreure mitjançant gruatge i el van transferir a l’helicòpter del SEM a Saldes. I, finalment, diumenge a la tarda, un escalador a la via Anglada-Auqué, al Pollegó Inferior del Pedraforca, va patir l’impacte d’una pedra al braç mentre es trobava a 60 metres del terra. L’helicòpter va deixar membres del GRAE al cim i van accedir als escaladors instal·lant cordes. La víctima, que presentava una possible fractura al braç esquerre i un tall d’uns 5 cm de longitud, va ser baixada fins al peu de via amb cacolet i, posteriorment, amb corda curta fins a la tartera. Finalment, es va fer l’extracció amb la grua de l’helicòpter.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'