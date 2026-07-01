Commemoració de l'Orgull
Rosa Rodríguez, regidora de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Berga: «Treballar en la cohesió social és clau»
Rodríguez encapçala l'àrea des del 2023, quan va entrar a la corporació local de la capital del Berguedà
El 2019, es va incloure l'apartat dedicat a LGTBI en el cartipàs de l'Ajuntament de Berga. Des del 2023, l'àrea és encapçalada per Rosa Rodríguez.
Amb motiu de l'acte central del 28-J a la Catalunya Central celebrat ahir a Berga, reflexiona sobre la feina feta i els reptes pendents.
Com ha evolucionat l’àrea de Feminisme i LGTBI des que va arribar-hi?
El repte més important era tenir personal tècnic. Fins ara, anàvem fent com podíem, amb la col·laboració de tots els tècnics, però des del desembre tenim una tècnica d’Igualtat que pot treballar amb molta més energia. Això ens permet aprofundir una mica més en els protocols que hem de renovar i també per donar més forma i projecció a les campanyes que ja teníem engegades.
Quin és el futur d’aquestes campanyes?
Tenim al cap tot el tema de les discriminacions racistes, perquè no les hem abordat encara. A partir de la piscina l’any passat, hem començat a treballar en campanyes molt més àmplies de respecte cap a tota mena de diversitats. Crec que ha funcionat molt bé, així que penso que hem de continuar amb aquesta visió més àmplia de respecte cap als drets humans i la dignitat de totes les persones respecte de qualsevol forma d’opressió.
Els preocupen els discursos d’odi que proliferen?
Efectivament, és un element que cal afrontar, i penso que cal fer-ho millorant la cohesió social. És a dir, generant espais on la gent es pugui trobar. Aquí a Berga tenim un teixit associatiu molt potent que són la base on trobar-se, conèixer-se i poder parlar, perquè el perill és justament l’aïllament. Quan la gent es queda a casa, no participa i no col·labora, és quan neixen aquests discursos, que també poden ser per por al desconeixement. Compartir aquesta diversitat i treballar en la cohesió social és clau.
En el cas de Berga, hi ha una responsabilitat compartida amb el Consell Comarcal.
El Consell Comarcal s’ocupa de l’atenció directa a les persones que han pogut patir alguna situació de violència, amb serveis especialitzats. Nosaltres fem la feina de sensibilització, d’organitzar activitats i de visibilitzar.
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