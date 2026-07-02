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Avià viurà una nova edició de la Festa del Segar i el Batre els dies 11 i 12 de juliol
El municipi rememora un any més les feines tradicionals del camp en una cita que omple de vida el pla de Santa Maria d'Avià
Regió7
Avià acollirà els dies 11 i 12 de juliol la 37a edició de la Festa del Segar i el Batre, una cita consolidada que reivindica el passat agrícola local del municipi i ret homenatge a les feines tradicionals del camp. Organitzada per l'Ajuntament d'Avià i l'Ateneu d'Avià, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la celebració compta amb un programa complet que combina activitats divulgatives, culturals i lúdiques pensades per a tots els públics.
Ja fa un bon grapat d'anys que, cada segon diumenge de juliol, una colla de segadors del poble reten homenatge a la figura del pagès, rememorant i demostrant a les noves generacions les feines de segar i batre. A més, s'aprofita per treure pit d'un entorn emblemàtic del poble com és l'espai de l'Església de Santa Maria i la seva esplanada.
Enguany la festa arrencarà el dissabte, 11 de juliol, amb el Sopar del Segador. Es tracta d'una vetllada a l'aire lliure amenitzada amb l'acompanyament musical de la Coral Santa Maria d'Avià. Per gaudir del sopar cal fer reserva prèvia, a través del consistori. L'àpat té un preu de 25 euros.
L'endemà, 12 de juliol, la jornada donarà el tret de sortida a les 8 del matí amb la missa a l'ermita i continuarà amb demostracions de segar, batre i fer el paller amb tècniques tradicionals. El públic assistent podrà degustar Esmorzar del Segador, participar en tallers de ceràmica per als més petits i prendre part del 5è Concurs de rams de flors de bosc amb espigues, que compta amb premis per als millors rams elaborats in situ amb flors i cereals de la zona.
La Festa del Segar i el Batre va néixer l'any 1989 per iniciativa d'un pèrit agrícola instal·lat al poble i s'ha consolidat com una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu d'Avià. Més enllà del valor lúdic, la jornada té la voluntat de transmetre a les noves generacions els oficis del camp i fer valdre el patrimoni immaterial del municipi.
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