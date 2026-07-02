La BdeGust arriba a la majoria d’edat consolidada com un espai de referència
La mostra gastronòmica i vitivinícola del Berguedà es farà dissabte a la Font del Balç
La Font del Balç, a tocar de Gironella, tornarà a ser l’escenari de la BdeGust, la mostra gastronòmica i vitivinícola del Berguedà, que aquest dissabte celebrarà la seva divuitena edició. La cita reunirà productors agroalimentaris, cellers, restauradors i entitats del territori en una jornada que combinarà degustacions, música en directe i activitats familiars, amb la voluntat de continuar reivindicant els productes de proximitat i la cultura gastronòmica berguedana.
Organitzada per l’Associació Cultural de la Font del Balç (ACFB), amb el suport logístic i econòmic de l’Ajuntament de Gironella, la mostra manté intacta la filosofia amb què va néixer fa divuit anys: oferir un espai proper i de qualitat on productors i públic puguin trobar-se en un entorn natural privilegiat.
Aquesta edició, però, tindrà un significat especial. Després de gairebé dues dècades al capdavant de l’organització, l’equip impulsor viurà aquesta convocatòria com la seva última. El relleu arriba després d’un llarg recorregut que ha consolidat la mostra com una de les cites gastronòmiques de referència del Berguedà i obre la porta a una nova etapa que garanteixi la continuïtat del projecte.
Vins amb identitat pròpia
La proposta d’enguany posa l’accent en els vins de qualitat i amb personalitat, amb la participació de cellers de diferents denominacions d’origen com Oller del Mas, La Vinyeta, Vins de Pedra, Bodegas Máximo Abete, Cellers Underground/Pura Vida i David Brugent i Areny. L’oferta es completarà amb la cervesa artesana de La Calavera i les elaboracions del Restaurant de la Font del Balç, preparades amb productes ecològics i de qualitat. La representació del sector agroalimentari berguedà anirà a càrrec de la Formatgeria Tiraval, Sweet Republik, Carnisseria Cal Serra, Ramaders del Berguedà i la Gelateria Sherbet, que oferiran degustacions dels seus productes.
La mostra obrirà portes a les 6 de la tarda i oferirà activitats fins a la una de la matinada. Entre les propostes més destacades hi haurà la XIII Trobada de Plaques de Cava i els més petits podran participar en els tallers gratuïts BdeGustMenuts. L’ambient musical començarà amb les sessions de Principia DJ i MR F durant la tarda. El plat fort arribarà a les 10 de la nit amb el concert de The Ster Wax and the Soulful Trio, abans que DJ Elsa Guerra posi el punt final a la festa.
La BdeGust afronta la seva divuitena edició amb la voluntat de celebrar el camí recorregut i, al mateix temps, obrir una nova etapa que asseguri la continuïtat d’una iniciativa plenament consolidada.
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