Un incendi en una fregidora industrial provoca que 10 persones hagin de ser ateses per intoxicació de fum a Berga
El foc s'ha declarat a una planta d efabricació de patates fregides, i tres dels atesos han hagut de ser traslladats a l'hospital per intoxicació lleu
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Manresa
El foc en una fregidora industrial d'una empresa de Berga ha provocat que deu persones haguessin de ser ateses per intoxicació per fum. Tres d'aquestes persones, treballadors de l'empresa, han acabat sent traslladats a l'hospital.
El foc s'ha originat als volts d'un quart de cinc de la tarda a una nau del carrer Germans Farguell de Berga, al polígon de la Valldan, dedicat a la fabricació de patates fregides. Quan han arribat els Bombers, els treballadors ja havien abandonat la nau, i no hi ha hagut problemes per a sufocar l'incendi.
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