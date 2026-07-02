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Serveis

L'ascensor de Queralt funcionarà diàriament durant l'estiu

Pujar-hi té un preu d'1,5 euros i l'horari de servei és de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores

Imatge general del Santuari de Queralt

Imatge general del Santuari de Queralt / DroneCam.Cat

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Lídia López

Lídia López

Berga

L'ascensor inclinat de Queralt funcionarà diàriament durant la temporada estival. Des d'aquest dimecres, 1 de juliol, i almenys fins al 8 de setembre, dia de la Gala de Queralt, l'aparell es podrà utilitzar dins un horari concret i previ pagament d'1,5 euros.

En concret, l'aparell estarà en marxa de dilluns a diumenge, en un horari partit: de 10.00 a 14.00 hores al matí, i de 16.00 a 20.00 hores a la tarda. "És el mateix que ha funcionat els últims mesos els caps de setmana, però ara es pot fer diàriament", ha precisat al respecte el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, qui ha posat de manifest que aquestes limitacions són degudes a la necessitat d'ajustar el servei a la "disponibilitat que hi ha allà per engegar, aturar i fer la gestió de l'ascensor".

En aquest sentit, el regidor ha explicat que "el fet que sigui una concessió i que és un ascensor de la Generalitat i ells posen les condicions, implica que hi ha d'haver allà una persona físicament, i això és el que ens limita". De fet, Serra valora que "si nosaltres, com a Ajuntament, poguéssim deixar-lo engegat i que vagi funcionant, no hi tindríem ningú i segurament no es pagaria", afegint que "com que hi ha d'haver algú sempre allà, això d'alguna manera s'ha de fer pagar". Així, el servei es presta amb el personal que té la parròquia a Queralt.

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Amb tot, des del consistori avancen que l'objectiu és mantenir aquest funcionament diari durant tot l'estiu, període que coincideix amb una "temporada alta" de visites al Santuari, i ja de cara al setembre, s'avaluarà el funcionament per decidir com ajustar-lo. "Dependrà una mica de com rendeixi", ha assenyalat Serra, plantejant que "haurem de valorar tots plegats si tornem al funcionament de caps de setmana o mantenim més dies".

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L'ascensor de Queralt funcionarà diàriament durant l'estiu

L'ascensor de Queralt funcionarà diàriament durant l'estiu

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