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La Portal Attack comença a bategar amb l'obertura de les inscripcions
La cita esportiva berguedana dedicada a la bicicleta clàssica es disputarà els dies 4 i 5 de setembre, i estrena com a novetat enguany una nova pàgina web
La Portal Attack ja té en marxa el compte enrere. La cita esportiva de Berga dedicada a la bicicleta clàssica d'aquest 2026 ha començat a bategar amb la posada en marxa de les inscripcions. La vuitena edició del certamen tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, juntament amb les proves Portal Xics i La Retrotrobada.
"La Patum d'estiu", com assenyalen des de l'organització que diferents berguedans es refereixen a l'esdeveniment ciclista, disposa enguany de 140 dorsals. A les xarxes socials, recomanen no encantar-se a qualsevol persona que s'estigui pensant de participar, perquè l'experiència ha demostrat que les places s'esgoten de pressa. Ara bé, més enllà dels possibles corredors, els responsables destaquen en un comunicat de premsa que "la Portal Attack ha transcendit l'àmbit purament esportiu" i s'ha consolidat com "un dels esdeveniments que aconsegueix agrupar més massa social i públic a la ciutat, només per darrere de la gran festa de Corpus berguedana".
"Amb el suport de l'Ajuntament de Berga, la cita es reafirma com un motor social i cultural per a la ciutat, convertint-se en una autèntica festa que uneix patrimoni, esport i oci de proximitat", asseveren. Així, incideixen entre els atractius en aspectes com "el seu ambient únic, l'alta vibració de la competició nocturna i els carrers del Barri Vell plens a vessar".
En relació amb l'oferta esportiva, detallen que el certamen "mantindrà la seva essència global" a través de les seves tres proves de referència. Es tracta de la Portal Attack, "modalitat reina nocturna" amb les seves singulars eliminatòries pel Barri Vell de Berga; la Portal Xics, la cursa dedicada exclusivament a la canalla i pensada pel públic familiar; i La Retrobada, la tradicional i primigènia del certamen, on es fa un "homenatge al ciclisme d'abans".
Nova pàgina web
D'altra banda, des de l'organització també han donat a conèixer una de les grans novetats d'aquest 2026. Es tracta de la posada en marxa d'una nova pàgina web oficial, un espai digital que, segons afirmen, "neix amb la filosofia de convertir-se en la gran ambaixadora del projecte". Més enllà de gestionar inscripcions i recollir la informació pràctica, els responsables de la cita pretenen convertir aquest portal en un "punt de trobada actiu" amb l'objectiu de "mantenir viva la flama, la comunitat i l'esperit de la Portal Attack durant tot l'any".
Sigui com sigui, també servirà com a via de comunicació amb el públic. En aquest sentit, es preveu que, les setmanes vinents, s'ompli amb els detalls del programa de la pròxima edició, que segons indiquen, s'està acabant de tancar. Algunes dades que han fet saber sobre l'agenda és que "en l'apartat cultural, enguany es farà una aposta clara per la cultura de km 0 i s'oferirà un concert amb gent de la casa, posant en valor els músics i artistes locals per arrodonir l'ambient festiu de les nits de setembre".
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