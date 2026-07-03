Futbol
Marc Bernal: "És complicat gestionar les ganes tornar a jugar amb la precaució per una recaiguda"
El futbolista berguedà del Barça ha estat present en la segona edició del seu campus a Berga, que dobla la participació respecte del primer any
El futbolista berguedà del FC Barcelona Marc Bernal ha estat present en la segona edició del campus que organitza a Berga juntament amb el seu germà Toni. L'estada, que va començar dilluns i acabarà demà dissabte amb una jornada especial, ha doblat els registres de participació de l'any passat i ha comptat amb més d'una vuitantena d'inscrits. Té com a objectiu apropar la metodologia emprada al Barça als joves jugadors de la comarca.
Bon dia Marc. Com estàs? Content de ser a casa, a Berga?
Molt. Sempre que puc, torno. M'agrada ser aquí amb la família i ara, a més, gaudir del campus.
Aquest any s'ha doblat el nombre d'inscrits. Estàs content amb com ha evolucionat?
Sí. L'organització ha fet una bona feina i estem molt contents amb com ha anat. També volem que ho estiguin que els nens.
Esperes que es consolidi i sigui un espai a llarg termini?
Penso que sí. Ja ha passat aquest any i crec que evolucionarà cada vegada més. Espero que el puguem fer durant molts anys.
Un dels objectius del campus és apropar la metodologia del Barça a la gent del teu voltant. Però també que els nens s'ho passin bé. Com ho feu per ajuntar aquestes dues coses?
Tenim un grup d'entrenadors que se n'encarrega i es dediquen a això. Intento que s'ho passin bé. Això és el més important per a mi. I, si poden aprendre alguna cosa dels exercicis que els ensenyem de la Masia, benvingut sigui.
Els has notat il·lusionats de ser aquí?
Molt. Quan hi soc, intento jugar amb ells, parlar-hi. Em fan preguntes i jo els responc. M'agrada fer-los feliços.
L'any passat et trobaves en plena recuperació de la lesió. Com et sents ara?
Molt bé. L'any passat vaig estar més pendent del genoll que de cap altra cosa, i ara tinc moltes ganes de començar la temporada.
Et va costar tornar a jugar, vau anar amb molt de compte, però quan vas disputar minuts amb continuïtat se't va veure en un molt bon estat de forma. Ha estat difícil el procés?
L'entrenador (Hansi Flick) em va avisar que aniríem de menys a més. Vaig patir una lesió molt dura i calia anar a poc a poc. Però, he acabat jugant molts minuts i ara estic més consolidat a l'equip.
Com es gestionen aquestes ganes de tornar, de ser a sobre la gespa, però alhora ser conscient que cal anar amb compte i que el risc de recaiguda és molt alt?
Quan ets jugador, és complicat de veure-ho. El que més feliç em feia era estar amb els companys, jugar, i anar agafant el nivell. Però, sí, és molt difícil de gestionar.
Hi ha algú que t'hagi ajudat a aturar-te?
El meu psicòleg. És qui més consells m'ha donat. Però, igualment, per molt que ho digui, costa fer-li cas.
Quin és el teu objectiu de cara la temporada que ve?
Jugar el màxim de partits i minuts possibles.
Amb tanta competència al mig-centre, com t'ho fas per ser la primera opció de l'entrenador?
T'has d'esforçar el màxim en cada entrenament i també en els minuts de partit que pots disputar. A partir d'aquí, la decisió no depèn de tu.
Com vas viure la convocatòria amb la selecció absoluta, encara que fos de jugador reserva?
Molt content. La selecció absoluta és un altre nivell. El que més em va sorprendre va ser com eren els companys, tant dins com fora del camp.
T'agradaria ser ara al Mundial o ja estàs bé de vacances?
No, no, em faria molta il·lusió ser-hi. Disputar un Mundial és un somni.
A alguns companys del Barça se'ls ha preguntat si hi ha algun jugador de la selecció espanyola que els hagi agradat o que fitxarien pel club. Gavi, per exemple, va dir Oyarzabal.
El que més m'ha sorprès ha estat Laporte. Crec que ho està fent molt bé. Però també tenim bons jugadors en aquesta posició.
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