OPINIÓ
La contracrònica del ple de Berga: Seu vacant i barris oblidats
Des dels temps de la inhabilitació de l'alcaldessa Venturós per l'afer de l'estelada no s'havia celebrat un ple sense un alcalde
Des dels temps de la inhabilitació de l'alcaldessa Venturós per l'afer de l'estelada no s'havia celebrat un ple sense un alcalde. Fins aquesta setmana. Ivan Sánchez està de baixa recuperant-se d'una afecció cardíaca amb bon pronòstic. Presidia Aleix Serra, el primer tinent d'alcalde. Hi faltava el socialista Abel García, absent habitual en les últimes sessions.
Els primers temes incloïen una disputa de factures sobre la funerària local i la guarda del cementiri. Amb un tema tètric com aquest, el regidor d'Hisenda ens va obsequiar la primera perla de la nit: «Miraré d'explicar-ho sense tecnicismes i de forma clara perquè és un tema complicat». De primer de burocràcia per explicar que el cementiri podria estar fora de la llei.
Una escena poc vista als ajuntaments del món ha estat la votació sobre el reglament de teletreball dels treballadors consistorials. El grup de govern la portava al ple tot i anunciar que la votaria en contra. I sabien que s'aprovaria perquè l'oposició quasi en bloc hi va votar a favor (de la voluntat dels treballadors, perquè els interessos ciutadans ja són una altra cosa). Presentar-la per perdre i assumir l'aprovació és el més rebuscat mai escoltat en la governació local.
Cal consignar un plenari un pèl soporífer. Alguns dels periodistes van aprofitar per veure de forma discreta l'Espanya – Àustria. Més o menys quan el líder de Junts, Ramon Caballé, presentava la moció de la nit. La ciutat ha estat descartada amb unicitat de dos «plans de barri» respecte de les altres ciutats receptores de milions d'euros de la Generalitat. En essència, perden per ser una ciutat petita, però massa gran: no opten als plans per a capitals de comarca perquè el tall és als 15.000 habitants i els berguedans en són 17.000.
Aprovada fútilment la moció, es va entrar en la sempre capsa de sorpreses del bloc dels precs i les preguntes. Induït per la regidora Vinyes (de BeGI tombant cap a AC), va fer reconèixer a l'alcalde accidental Aleix Serra aquest literal, «som uns fracassats», en referència al tema eternament pendent: l'estació d'autobusos. Vinyes també va retreure al seu segur rival el 2027 (Caballé de Junts) que volgués jugar a «veure qui la té més llarga». Marcant la direcció del que ens espera.
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