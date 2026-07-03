Energia
Els pressupostos de la Generalitat refermen l'aposta d'inversió a la central reversible de la Baells
El text inclou, mitjançant una disposició, la possibilitat d'ampliar la participació del Govern en el projecte fins al 30% a l'hora d'engegar la construcció de la infraestructura
El redactat dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2026, aprovats aquest dijous en seu parlamentària, inclou en el seu articulat una referència a la central hidroelèctrica reversible de la Baells. En concret, s'estableix per escrit la voluntat ja anunciada pel Govern d'invertir en el projecte impulsat per Verbund i E-Storagy a l'embassament berguedà, amb una aposta reforçada. I és que es planteja la possibilitat que la participació de l'administració pugui arribar al 30% en el moment d'arrencar les obres de construcció de la central.
L'acord de mesures aprovat pels grups parlamentaris del PSC, ERC i els Comuns inclou una disposició addicional en la llei d'acompanyament que detalla que, a través de la societat Energies Renovables Públiques de Catalunya, coneguda com L'Energètica, durant l'anualitat d'aquest 2026, "el Govern ha de garantir que aquesta participació arribi fins al 20%", inversió que "es podrà incrementar fins al 30% quan es comenci la construcció de la central".
Cal recordar que, en una primera instància, es va parlar d'una adquisició del 10%, tal com va avançar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una visita a la comarca. Un percentatge que, ja aleshores, va avançar que es podria duplicar per arribar al 20%, a l'espera de l'aprovació pressupostària. Ha estat precisament en la negociació amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana que s'ha consolidat aquesta xifra i s'ha valorat de reforçar-la els anys vinents, fins al 30% del total.
La central reversible de la Baells és l’única prevista a les conques internes de Catalunya. Segons els promotors, tindrà una potència de 512 MW i podrà emmagatzemar 4,3 GWh d’energia diàriament. La inversió global se situa al tomb dels 400 milions d'euros, amb una possible data d'inici de les obres el 2028 i de posada en marxa el 2033, creant 30 llocs de treballs per a la seva operabilitat. La resposta per part del territori és contrastada, amb agents posicionats a favor i entitats que no la veuen amb bons ulls. De fet, a les dues consultes populars realitzades al respecte, va guanyar el "no" al projecte.
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