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Administració

El ple de Berga aprova les festes locals de l'any 2027

Les dues festivitats, habituals en el calendari de la capital del Berguedà, se sumen a les 12 jornades determinades per la Generalitat en l'àmbit català

El Dijous de Corpus, per Patum, és festiu a Berga

El Dijous de Corpus, per Patum, és festiu a Berga / Oscar Bayona

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Lídia López

Lídia López

Berga

El ple ordinari del mes de juliol a l'Ajuntament de Berga ha donat llum verda al calendari de festius d'àmbit local per l'anualitat de 2027. La capital del Berguedà repeteix les dues jornades clàssiques de festa a la ciutat, amb motiu de Corpus l'una i per la Gala de Queralt l'altre, tenint en compte que cap de les dues dates coincideix en diumenge. Tots els presents han votat a favor de la proposta, exposada per part de l'alcalde accidental, Aleix Serra.

27 de maig de 2027. Aquest és el primer dels dos festius determinats avui pel plenari, i que coincideix amb la jornada del Dijous de Corpus (Corpus Christi). Per tant, s'evidencia que la Patum de l'any vinent serà primerenca, desenvolupant-se íntegrament durant el mes de maig.

8 de setembre de 2027. La segona i ben habitual. En el marc de la festivitat de les Mares de Déu Trobades, Berga celebra la Gala de Queralt en el mateix espai del Santuari. S’escau en un dimecres, en el que es desenvoluparan, especialment durant el matí, els actes tradicionals al temple.

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Aquestes dues dates se sumaran al total de 12 jornades de festes laborals del país, anunciades des de fa mesos al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En concret, es determina que durant l’any vinent, seran jornades festives les dels dies: 1 de gener (divendres), 6 de gener (dimecres), 26 de març (divendres), 29 de març (dilluns), 1 de maig (dissabte), 24 de juny (dijous), 11 de setembre (dissabte), 12 d'octubre (dimarts), 1 de novembre (dilluns), 6 de desembre (dilluns), 8 de desembre (dimecres) i 25 de desembre (dissabte). El 15 d'agost coincidirà amb diumenge i, per tant, ja és una jornada festiva.

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