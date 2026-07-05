Un foc crema una zona boscosa i de difícil accés a Gisclareny, a prop del Coll de la Bena
Els Bombers estan treballant amb quatre dotacions terrestres i un mitjà aeri per apagar-lo
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Un incendi forestal crema al nord del Berguedà la des de les 3.30 h de la tarda. El foc s'ha declarat en una zona boscosa al terme de Gisclareny, en una àrea rocosa i de difícil accés, pròxima al Coll de la Bena. Els Bombers de la Generalitat estan treballant amb quatre dotacions terrestres i un mitjà aeri per apagar-lo.
Les altes temperatures d'aquest diumenge han provocat que en menys d'una hora s'hagin declarat tres incendis de vegetació en l'àmbit de cobertura de Regió7. A banda del de Gisclareny, s'han encès dos focs més a l'Anoia: un primer a la urbanització Can Claramunt de Piera i un altre a Capellades, a tocar de la C-15. Aquest darrer ja s'ha donat per estabilitzat.